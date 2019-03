Congo-Kinshasa/Algérie: Ldc CAF - TP Mazembe et Constantine qualifiés

Le verdict est tombé dans le groupe C de la Ligue des Champions. Le TP Mazembe, vainqueur du CS Constantine (2-0), s'est qualifié pour les quarts de finale, de même que son adversaire algérien du jour.

Pour leur dernière sortie, les Constantinois se sont inclinés en déplacement face au TP Mazembe (2-0). Grâce aux réalisations de Jackson Muleka (14') et de Trésor Mputu (67'), les Congolais signent leur 3e victoire dans le quatuor C et terminent premiers avec 11 unités.

Méconnaissables, les Sanafir n'ont pas le fait le poids mais décrochent eux aussi leur ticket à la faveur de leur meilleure différence de buts que le Club Africain, qui aura battu Ismaïly (1-0) pour rien. Les Sanafir se sont qualifiés sur le fil du rasoir.

En effet, et avec ses 10 points, le CSC passe en seconde position et coiffe au poteau les Tunisiens du Club Africain (3e - 10 pts), tombeurs d'El Ismaily d'Egypte (1-0), et qui comptabilisent le même nombre de points.

Toutefois, les protégés de Denis Lavagne bénéficient d'un meilleur goal-average ce qui leur permet de rester en course dans cette épreuve.

Classement final du groupe C : 1. TP Mazembe, 11 pts (+9). 2. CS Constantine, 10 pts (+2). 3. Club Africain, 10 pts (-4). 4. Ismaïly, 2 pts (-7).