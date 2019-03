Afrique: Qualifications CAN - Magassouba renforce les Aigles du Mali en expérience internationale

Le sélectionneur du Mali, Mohamed Magassouba a dévoilé la liste des 25 joueurs pour la 6è journée de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Total, Egypte 2019 face au Soudan du Sud à Bamako et pour le match amical journée FIFA, contre le Sénegal à Thies. Sur la liste trois nouveaux mais aussi des revenants et des absents.

« Même si le match est sans enjeu en terme de résultat de qualification, ce n'est pas le cas pour nous. Quand on joue c'est pour un résultat et permettre au pays de terminer en beauté. Ce ne sera pas un match facile contre le Soudan du Sud, d'autant plus que chaque pays joue pour son honneur » a déclaré d'entrée de jeu le sélectionneur du Mali.

Qui sont les trois nouveaux ?

Le milieu offensif Ibrahima Tandia (Sepsi, Roumanie), le défenseur Massadio Haïdara (Lens) et le milieu défensif Boubacar Diarra (ENPPI), sont convoqués pour la première fois dans le groupe des Aigles du Mali. L'ancien Tourangeau a signé en première division roumaine. Le milieu offensif franco-malien de 25 ans, qui avait débuté la saison à Tours en Ligue 2 française, s'est engagé pour cinq mois, plus une année en option.

Massadio Haïdara a décidé de jouer avec le Mali. Pour rappel il avait été appelé par Mohamed Magassouba pour affronter en novembre 2018 le Burundi, mais sans suite. Le joueur de 26 ans, fait ses débuts au Football club de la Verrière, sa ville natale avant d'intégrer le centre de formation de Nancy Lorraine et le groupe professionnel en 2011. La même année il dispute avec l'équipe de France U19 un match contre les Pays-Bas. En 2013, il rejoint l'Angleterre et s'engage avec Newcastle United. Il passe quatre ans dans ce club, avant de revenir en France, précisément au RC Lens qui évolue en Ligue 2.

Boubacar Diarra, milieu offensif et ancien du CO Bamako et du Stade a été co-meilleur buteur du championnat du Mali sous les couleurs du Club olympique de Bamako saison 2014-2015 avec 13 buts. Ce qui lui a valu une place de choix de l'attaque de l'équipe nationale locale, finaliste malheureux au CHAN Rwanda 2016. La même année il est sacré champion du Mali et meilleur joueur de la saison avec le Stade Malien de Bamako.

« Nous avons besoin des renforts. Ce sont des joueurs qui sont habitués aux compétitions internationales. Ils ne sont pas là par hasard et ils vont bien honorer leur présence, ils sont contents de jouer sous les couleurs du Mali », a expliqué le sélectionneur du Mali, en conférence de presse.

Les absents

Suspendus pour cumul de cartons pour le match des éliminatoires de la CAN TOTAL, le milieu de terrain Diadié Samassékou et l'attaquant Moussan Maréga, seront présents pour le match amical contre le Sénegal.

Pour le match de la 6è journée et le match amical contre le Sénegal, Mohamed a décidé de faire confiance à la plupart des joueurs en les convoquant presque tous à nouveau : « Nous sommes dans une phase de reconstruction », dit le sélectionneur du Mali. Certains comme Idrissa Traoré (Shabab), Adama Traoré (Cercle Bruges), Abdoulaye Diaby (Spoting Portugal) et Youssouf Koné (Lille), signent leur retour.

Interrogé sur les absents. « Il y a des blessés, Yves Bissouma a une fracture interne et on le ménage dans son club. En règle général, il faut déjà prévoir les remplacements aux postes en cas de problèmes. Mola Wagué a changé de club et Salif Coulibaly est à Bamako sans club mais ils ne sont pas écartés », a déclaré Magassouba.

« Un match amical contre le pays le plus côté, la meilleure équipe d'Afrique est une opportunité. Il nous permettra d'entrer de plein pied dans la préparation de la CAN», explique-t-il en guise du choix du match amical contre les Lions de la Teranga.