Soudan: Gosh - Les décisions présidentielles sont pour préserver la sécurité nationale

Khartoum — Le directeur du Service de la Sécurité Nationale et du Renseignement (SSNR), Lit-Gén. Salah Abdullah Gosh a présenté à la délégation du Congrès américain qui se trouve actuellement dans le pays en présence du vice-président du Comite de la législation de la justice et des droits de l'homme au sein de l'assemblée nationale M. Mutawakil Al-Tijani , il a présenté un éclairage sur les raisons et conséquences des nouvelles décisions prises récemment par le président de la République maréchal Omar Al-Bashir , Gosh a souligné qu'elles avaient pour objectif de maintenir la sécurité nationale du pays et la cohésion du front intérieur, évoquant que le nouveau gouvernement doté de compétences répondant aux besoins de la population soudanaise.

Gosh a déclaré à la délégation que les manifestations dont le pays avait été témoin étaient légitimes au regard de la loi et de la constitution, mais elles ont modifié leurs objectifs et sont sorties de leur légalité, évoquant le rôle de l'État dans le maintien de la sécurité des citoyens conformément aux procédures.

Les deux parties ont également discuté de l'importance de la coopération entre le gouvernement soudanais et l'administration américaine dans un certain nombre de domaines politiques, économiques et de sécurité.

La réunion a porté sur l'importance des relations entre Khartoum et Washington et sur la manière de les développer et de les aider à réaliser les intérêts des deux peuples.