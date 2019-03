Angola: Cândida Teixeira demande plus de responsabilité aux directeurs d'école

Ondjiva — La ministre de l'Education, Maria Cândida Teixeira, a exhorté samedi, dans la province de Cunene, les administrateurs d'école à se montrer responsables dans la promotion de la qualité du processus enseignement / apprentissage.

S'exprimant lors de la cérémonie d'investiture du corps de direction de l'École technique d'administration et de services d'Ondjiva, la gouvernante a dit que l'Exécutif attachait une grande importance au secteur de l'éducation, ce qui oblige les responsables d'écoles à exercer leurs fonctions avec davantage de dynamisme et de compétence, afin que le processus enseignement/apprentissage ait la qualité souhaitée.

La ministre a également souligné la nécessité pour les enseignants et les gestionnaires de mettre l'accent sur l'interaction entre l'école et les communautés afin que l'éducation dans le pays soit de plus en plus inclusive.

Cândida Teixeira a affirmé que l'amélioration substantielle du système éducatif ne serait possible qu'avec l'engagement de tous les acteurs sociaux de l'éducation, notamment la famille, les parents et la société civile.

Gilberto Malavoloneke, directeur général de l'École technique d'administration et de services d'Ondjiva, a été investi à l'occasion, secondé par Maria Rosa de Carvalho et Celso do Rosário Dias, respectivement les sous-directeurs pédagogique et administratif.

Le gouverneur de Cunene, Vigilio Tyova, le secrétaire d'État à l'Éducation préscolaire, Pacheco Francisco, des membres du gouvernement, entre autres, ont témoigné de l'acte.