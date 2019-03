Congo-Kinshasa: Le ministère de l'Intérieur s'engage à rendre de meilleurs services à la population

Dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité en République Démocratique du Congo, un atelier technique a été organisé par le Ministère de l'Intérieur et Sécurité, consacré à la relecture et la validation de l'avant-projet de décret portant création, organisation et fonctionnement des Comités provinciaux et locaux de sécurité (CPS/CLS).

Objectif : renforcer l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire nationale en permettant aux différentes structures de sécurité de rendre des meilleurs services à la population. Ce, en accomplissant correctement les missions régaliennes de l'Etat, à savoir : la défense, l'intégrité du territoire, la protection des personnes et de leurs biens et la recherche du bien-être de la population. C'était du 14 au 15 mars 2019 à l'Immeuble de la Territoriale, sous la férule du Ministre de la tutelle, Basile Olongo.

Ces 48 heures d'échanges fructueux ont débouché sur la formulation des recommandations pertinentes et réalisables susceptibles de remodeler les Institutions de protection et les améliorer. A cet effet, les autorités politiques, administratives et sécuritaires attendent, à la suite de ces réflexions profondes, des propositions saillantes et de grande envergure capable de booster les services de l'Etat, en général, et les services de sécurité, en particulier, afin de redorer l'image de la Nation.

Basculer de conseil en comité

Dans le même ordre d'idées, le Coordonnateur National du STAREC, intervenant pour son mot de circonstance, a statué sur l'objectif de ce programme à 3 volets. "Il est question, à travers ces assises, de stabiliser la République Démocratique du Congo ; de restaurer l'autorité de l'Etat dans les zones autrefois contrôlées par les groupes armés et, enfin, améliorer l'environnement sécuritaire", a-t-il indiqué. Au-delà des objectifs précités, a-t-il renchéri, le présent avant-projet en relecture possède un mandat de convertir les conseils locaux pour la sécurité de proximité, CLSP en sigle, en Comités provinciaux et locaux de sécurité (CPS/CLS). Ceci, dans l'idée de les étendre au niveau de la province, au-delà du concept de proximité avec une mission plus large, "celle d'assurer la gestion de l'ordre public comprenant la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique".

Origine de l'avant-projet

Pour la petite histoire, le 11 août 2011, l'article 2 de la Loi Organique n°11/013 a introduit la doctrine de la Police de proximité portant organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise. "Cette méthode avait pour mission la naissance ainsi que la consolidation d'un partenariat entre la population et les Autorités, aussi l'amélioration de la gouvernance sécuritaire". La question de la sécurité en RDC fait partie des épines de la paix, de la tranquillité ainsi que le bien-être des Congolais depuis plus d'une décennie, du moins dans certaines régions.

Ainsi, le 16 septembre 2013, au regard de multiples cris d'alarmes lancés par plus d'un, a eu lieu la signature du décret n°13/041 portant création, organisation et fonctionnement des Conseils Locaux pour la Sécurité de Proximité (CLSP), ce fut la première volonté de collaboration entre la Police et la Population. Le décret mettait l'accent sur la résolution efficace et durable des problèmes de sécurité, de délinquance, de salubrité publique faisant de la sécurité l'affaire de tous. C'est face à cette réalité qu'en novembre 2018, lors d'un atelier tenu et organisé à Goma, est né l'idée de transformer le CLSP en CLS/CPS en vue d'apporter plus d'efficacité et des résultats.

In fine, à voir comment le paysage politique se dessine, il semble bien que le vent soufflé par le Président de la République a atteint plus d'un. D'aucuns estiment que les signaux lancés du haut de l'estrade au Palais de la Nation lors de l'investiture sur la restauration de l'Etat des droits et de l'autorité de l'Etat sur toute l'étendue de la RDC résonnent dans l'occiput des uns et des autres. Les Ministres d'Etat, le Chef d'Etat-major Général des Forces Armées de la RDC, le Commissaire Général de la Police Nationale et certains experts ont signé leur présence à cette activité.