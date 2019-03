Congo-Kinshasa: C1 - V.Club s'arrête, Mazembe continue !

La belle aventure de l'AS V.Club à la 23ème édition de la Ligue de champions de la CAF s'est arrêtée samedi 16 mars, au stade Benjamin Mpaka, à Dra-es-Salaam, en Tanzanie, contre Simba FC, en match de la sixième et dernière journée du groupe D.

Les Congolais sont tombés 1-2, en toute dernière minute de jeu, et quittent la Ligue de champions. Par contre, le Tout-Puissant Mazembe Englebert qui a battu CS Constantine de l'Algérie 2-0, reste et poursuit la compétition au niveau des quarts de finales.

Alors que l'ouverture du score par Francis Kazadi Kasengu et l'égalisation des locaux peu avant la pause, donnait encore de l'espoir aux poulains de Florent Ibenge qui ont fait un très bon match, le but assassin, le but du break, le but du K.O, interviendra à la 89ème minute. Une véritable fatalité pour Nelson Lukong Bongaman, cet excellent gardien de V.Club qui a tout donné. Le finaliste de la dernière Coupe de la Confédération ne verra pas les quarts de finales de la Ligue de champions. Simba est qualifié avec 9 points, en compagnie d'Al Ahly, premier avec 10 points. Saoura est classé troisième avec 8 points, et V.Club 7 points bon dernier. Un bilan mitigé ! Sur les 8 matches joués, V.Club n'a gagné que trois, il a fait deux matches nuls, et il en a perdu trois également. Kazadi et les siens ont marqué 14 buts, dont deux seulement à l'extérieur. Notamment, celui de Glody Ngonda à Lesotho et Kazadi en Tanzanie. En sommes, ils encaissés 9 buts.

Vive les Corbeaux avec Mputu Trésor

C'est Jackson Muleka qui a ouvert le score pour les Badianguena sur penalty à la 14ème minute. Le tonitruant Mputu Mabi Trèsor va alourdir le score à la 71ème minute. D'un tir fumant, l'enfant terrible de N'djili a trompé le portier Constantinois, prouvant ainsi aux nombreux fanatiques venus suivre le match qu'il avait encore de l'énergie en poupe. A la même heure, à Tunis, le Club Africain s'est imposé sur Ismaïly S.C (1-0) grâce à Ghazi Ayadi sur penalty.

Une victoire vaine, les deux équipes étant éliminées.

Mazembe termine en tête du groupe avec 11 points +9 suivi de C.S Constantine avec 10 Points +3. Le Club Africain avec 10 Points -4 est 3è devant Ismaïly S.C avec 2 Points -8.

Au classement général :

1er : T.P Mazembe avec 11 points+9,

2è : C.S Constantine avec 10 Points+3,

3è : Club Africain avec 10 Points-4 et

4è : Ismaïly S.C avec 2 Points-8.