Congo-Kinshasa: Les préparatifs du premier Forum urbain national vont bon train

Le Programme des Nations Unies pour les Établissements Humains (ONU-Habitat) en partenariat avec le Ministère de l'Urbanisme et Habitat et un regroupement important des forces vives du pays, s'est réuni pour la quatrième fois, le vendredi 15 MARS 2019 à Kinshasa, dans la perspective de l'organisation et la tenue du Premier Forum Urbain National en République démocratique du Congo.

Pus de 55% de la population mondiale vit dans les zones urbaines. Les villes jouent un rôle-clé dans l'économie globale, dans la stratégie face au changement climatique, la consommation des ressources naturelles, ainsi que leur contribution au progrès social et aux innovations.

« La République démocratique du Congo n'est pas une exception en ce qui concerne l'exode de la population rurale à la recherche d'une certaine stabilité et d'un certain bonheur, notamment de la jeunesse vers les grands centres du pays », a révélé Jean-Claude Pombo, Directeur de l'Habitat au Ministère de l'Urbanisme et Habitat.

Dans le contexte d'un monde de plus en plus urbanisé, la dernière décennie a vu croître la légitimation des liens entre l'urbanisation et le développement durable. En particulier, depuis 2015, sous l'égide des Nations Unies, les Etats membres ont adopté le Programme de développement durable à l'horizon 2030, comprenant un ensemble de dix-sept Objectifs de développement durable (ODD). Les ODD, expriment une large reconnaissance de la dimension spatiale du développement, clairement démontré à travers l'intégration de l'Objectif de développement durable 11 (ODD11) « Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ».

La réunion était présidée par Abel K. Walendom, directeur du programme-pays de l'ONU-Habitat en RDC, qui a déclaré que le « Forum Urbain National permettra aux partenaires du programme de l'habitat de discuter des questions d'urbanisation, du cadre de vie, et également des questions relatives aux établissements humains pour en sortir des recommandations afin de pouvoir lancer une véritable initiative d'amélioration du cadre de vie des populations. Cette rencontre donnera aussi l'occasion de poser des bases stables d'un développement économique et social en RDC ».

Le Directeur de l'Habitat au Ministère de l'Urbanisme et Habitat, et troisième rapporteur de la Commission technique et scientifique dudit Forum, s'est montré optimiste et espère qu'au cours des accises dudit Forum prévu en Juillet 2019, la RDC va redéfinir les concepts 'ville' et 'campagne'. « Ce qui donnera un nouvel an à l'éclosion de nos villes pour un meilleur avenir urbain », a-t-il soutenu.

Les Forums Urbains Nationaux - Plateformes multipartites pour une mise en œuvre inclusive du nouveau programme pour les villes au niveau national

En s'appuyant sur l'héritage et l'élan créés par Habitat III et sur les engagements pris dans le Nouveau Programme pour les villes, le débat politique sur le développement urbain durable a été relancé avec un élément accru de participation et d'inclusion.

Depuis son adoption, les pays ont entrepris de réaligner leurs efforts de développement à la vision commune et aux dispositions du Nouveau Programme pour les villes qui intègrent et complètent les actions pour atteindre le Programme 2030 et d'autres cadres de développement internationalement convenus.

Sur la base des paragraphes 41 et 92 du Nouveau Programme pour les villes qui réaffirment l'importance de créer des plateformes et des mécanismes pour avoir une large participation à toutes les étapes du processus décisionnel urbain, un certain nombre de forums urbains nationaux et d'autres plateformes multipartites ont été galvanisés pour faciliter ces processus.

Au niveau mondial, le Forum urbain mondial (FUM), un forum technique non législatif convoqué tous les deux ans par l'ONU-Habitat depuis 2002, a fortifié ses liens avec le Nouveau Programme pour les villes en facilitant les partenariats et le partage des connaissances, ainsi qu'en mobilisant l'appui pour sa mise en œuvre, son suivi et sa révision, contribuant à le maintenir fermement au programme mondial.

Le Ministère congolais de l'Urbanisme et Habitat s'implique dans ce processus

L'engagement soutenu du Gouvernement de la RDC à la tenue du Premier Forum Urbain National est démontré par l'arrêté ministériel no.040/CAB/MIN-UH/2018 du 5 octobre 2018 portant création, organisation et fonctionnement du Comité d'organisation du Premier Forum Urbain National. Un engagement salué par plusieurs membres du Comité d'organisation qui pensent que le temps est venu pour la RDC de se doter d'une bonne politique en matière d'urbanisme et habitat.

« L'ONU-Habitat qui soutient donc ce processus dans les différents pays du monde et qui organise à son niveau également les forums urbains mondiaux s'engage à soutenir la RDC dans l'organisation de ce Premier Forum Urbain National. Des grandes orientations qui en sortiront vont jeter des bases dans l'élaboration d'une politique urbaine de la RDC », a confirmé son Directeur de programme-pays.