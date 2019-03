Cameroun: Challenge Camerounais Münster 2019

Une délégation du Challenge Camerounais et de l'ASEC e.V. Münster a été reçue par le maire de la ville de Münster Monsieur Markus Lewe le jeudi 21 février 2019 au cours d'une audience.

Il était question au cours de cette entrevue d'environ une heure de présenter le projet CCMünster2019 et le dynamisme de la diaspora camerounaise en Allemagne.

Une présentation historique de l'association Challenge Camerounais a d'abord été faite, suivie des objectifs majeures poursuivis tels que :

* la promotion de la patrie du Cameroun à l'étranger, notamment en Allemagne,

* renforcer le sens du foyer et l'esprit patriotique des Camerounais vivant en Allemagne,

* représenter la diversité culturelle du Cameroun,

* encourager les rencontres personnelles entre Allemands et Camerounais, notamment dans les domaines économique, scientifique et culturel,

* promouvoir la coopération et la compréhension germano-camerounaises,

* promouvoir l'intégration des Camerounais vivant en Allemagne et la compréhension internationale.

S'en est suivis la présentation du projet Challenge Camerounais Münster 2019. Placé sous la devise « Challenge coup de cœur », le #CCMünster2019 tel que présenté au Maire à pour principal objectif de venir en aide à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest mais aussi et surtout de continuer à valoriser la culture camerounaise en terre allemande.

À cet effet, des activités traditionnelles seront proposés aux visiteurs :

Le festival Open Air : C´est la scène par excellence pour promouvoir la richesse de la culture africaine: https://www.challenge-camerounais.com/fr/activites/event-ccmuenster2019/festival-open-air-gastronomie/

- Le Business and Social Forum : cadre idéal pour la mise en réseau e l'échange d'emplois avec des participants hautement qualifiés issus de différents secteurs et milieux, le BSF est l´un des centres d´intérêt les plus prisés á chaque édition du Challenge camerounais. Assurément qu´il en sera de même en juin prochain à Münster. https://www.challenge-camerounais.com/fr/activites/event-ccmuenster2019/business-social-forum/

- Le Sport : Á travers les tournois de football, handball (féminin) et de basketball, le sport est au challenge camerounais ce qu´est le cœur chez l´être humain puisque le challenge camerounais nait de l´organisation d´un tournoi de football en 1992 à Bielefeld, en

Allemagne; tournoi qui se joue à la suite de l´épopée fort glorieuse des Lions indomptables du Cameroun au mondial italien en 1990. Le souvenir du bel été italien du football camerounais aux yeux du monde.

https://www.challenge-camerounais.com/fr/activites/event-ccmuenster2019/activites-sportives/

- Le Challenge Village : fournit aux entreprises et institutions participantes une excellente plate-forme de publicité et de vente pour présenter leurs produits ou services. https://www.challenge-camerounais.com/fr/activites/event-ccmuenster2019/festival-open-air-gastronomie/

- Le Challenge enfants : espace réservé au divertissement des plus petits avec des activités interactives. https://www.challenge-camerounais.com/fr/activites/event-ccmuenster2019/programme-enfants/

- Le Challenge Disco Night : lieu de détente et d'amusement au rythme de la culture camerounaise. https://www.challenge-camerounais.com/fr/activites/event-ccmuenster2019/challenge-disco-night/

Le Coup de Cœur au NoSo

Comment le challenge camerounais pourrait-il rester insensible face aux tristes évènements que connait une partie du Cameroun, notamment les régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest? C´est pourquoi une cagnotte en ligne a été lancée dans le but d´apporter du réconfort et du sourire aux compatriotes en difficultés dans cette partie occidentale du pays. Aussi chacun de nous est-il invité á apporter sa modeste contribution en cliquant sur ce lien: https://www.leetchi.com/c/challengesolidaritynoso .

Au vu de ce projet ô combien intéressant, le Maire Monsieur Markus Lewe a promis de tout mettre en œuvre afin que l'événement soit une réussite dans la ville de Münster.