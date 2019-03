Cote d'Ivoire: Recrutement - Tout sur les 3 concours "exceptionnels" dont les inscriptions s'ouvrent, ce lundi 18 mars 2019

Les inscriptions pour les trois concours exceptionnels dans le cadre du programme social du gouvernement s'ouvrent à partir de ce lundi 18 mars, et ce jusqu'au 7 avril 2019.

« Les conditions de candidatures et la liste des pièces à fournir sont disponibles sur le site Internet de la direction des examens et concours (www.men-deco.org) », indiqué un communiqué du ministère de l'Education Nationale, de l'enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

Les trois concours exceptionnels de recrutement sont au titre des instituteurs adjoints, des professeurs bivalents de collège et des professeurs de lycée.

10300 postes à pourvoir (5300 IA, 3000 professeurs bivalents et 2000 professeurs de Lycée)

Il faut souligner que ce recrutement exceptionnel a été annoncé par le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara dans son discours du 31 décembre 2018 à la nation. Aussitôt, il a été programmé et inscrit dans le Programme social du gouvernement (PSGouv).

Il s'agit pour le gouvernement ivoirien de combler le déficit en enseignants dans le préscolaire et le primaire et dans le secondaire.

Ainsi les 10300 postes à pourvoir sont composés de 5300 instituteurs adjoints, de 3000 professeurs bivalents de collèges (Français-EDHC ; Histoire Géographie - Français ; Anglais- EPS ; Sciences Physiques- Sciences de la Vie et de la Terre ; Mathématiques- TIC ; Sciences de la Vie et de la Terre -Sciences Physiques) et de 2000 professeurs de Lycée.

Mode de recrutement et épreuves

Le gouvernement a choisi la voie de concours pour plus d'équité, de justice et de transparence. Les candidats pour le recrutement des instituteurs adjoints composeront dans les épreuves de français, mathématiques et culture générale.

Quant aux candidats au titre de professeurs bivalents de collèges et de professeurs de Lycée, ils seront évalués à travers un Test psychotechnique.

Selon une note de la Direction des examens et concours (Deco), après les résultats, les candidats admis bénéficieront d'une formation de deux (2) mois.

Après quoi, ils seront affectés dans les écoles, lycée et collège pour tenir les classes. Ils bénéficieront également d'une formation continue et suivi durant deux (2) ans.