Congo-Kinshasa: Elections sénatoriales - Le Pr. Katanga dénonce la corruption

Les élections sénatoriales viennent d'avoir lieu en République Démocratique du Congo après plusieurs années. Réputée d'être le réservoir des sages de la Nation, la Chambre haute du Parlement qui est censé inspirer confiance et respect des normes démocratiques, est aujourd'hui souillée par les actes de corruption dont certains Députés provinciaux et candidats sénateurs ont fait montre.

Les voix se sont, semble-t-il, marchandé entre 20.000 et 30.000 USD par votant. Un scandale inacceptable, en effet, aux yeux de ceux qui défendent quotidiennement les valeurs morales pures notamment, le Professeur Timothée Katanga Mukumadi, candidat sénateur malheureux de la province du Sankuru. Il crie, lui, à la victoire contre la corruption. Cette action contraire à ce qu'il enseigne depuis toujours.

Notable du Sankuru, le professeur Katanga a battu campagne d'abord en tant que Député national où il a mordu de la poussière, ensuite comme sénateur pour le compte de la même province. Au fin fond de Lusambo et ses environs, il a quelques fois risqué sa vie pour tenter de "reconstruire notre Province bien aimée, de réhabiliter sa dignité bafouée et de la placer enfin sous le soleil de l'espoir et de la prospérité". Lors du dernier voyage, c'est un crash d'avion auquel il a échappé de justesse... tout cela, pour le bien de la communauté.

Aujourd'hui, il est stupéfait de constater que les protagonistes de la sphère politique rd-congolaise se sont davantage enfoncé plus profondément dans le trou de la pratique abusive d'achat de conscience, principalement en ce qui concerne les élections des sénateurs et des gouverneurs.

Fidèle au respect des valeurs morales et intrinsèques qui le caractérise dans sa peau de professeur des universités et politique de renom, il s'est abstenu de cette « commodité » et lance un appel pour le retour aux principes fondamentaux. "Par respect de l'éthique politique et par respect à vos augustes personnes, je vais m'abstenir de tout achat de conscience", a-t-il attesté, satisfait d'avoir, une fois de plus, pris le dessus sur la médiocrité.

Toutefois, il reste attaché au combat pour le développement de la République Démocratique du Congo, en général, et de la province du Sankuru, en particulier.

Timothée Katanga est Professeur à l'Université de Kinshasa, Docteur en Sciences économiques appliquées, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, Diplômé de Hautes études Internationales, Diplômé de l'Académie Commerciale de Paris (HEC), il a exercé plusieurs hautes fonctions politiques dans ce pays, entre autres, Secrétaire d'Etat au Plan, Secrétaire d'Etat aux Finances, Ministre des Finances, Ministre de l'Economie, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, Président Délégué Général de Petro-Zaïre, Conseiller de la République au HCR-PT, Ambassadeur Conseiller Personnel et Chargé des Missions du Chef de l'Etat pour les questions économiques, financières et monétaires ; Député National 2006-2011. Il est le Fondateur et Président du Conseil d'Administration de la Fondation Katanga Mukumadi Yamutumba « FKAMY » qui lutte contre la pauvreté. Il est marié et père de huit enfants.