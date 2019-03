Soudan: Al-Mardi rencontre une délégation de la Commission de l'Aide Humanitaire

Al-Obied — - Le Maj-Gén. Al-Mardi Al-Siddig Al-Mardi, Wali de l'Etat du Nord-Kordofan, a rencontré dans son bureau une délégation de la Commission de l'Aide Humanitaire, dirigée par Al-Sadeg Adam Ibrahim, Chef du Groupe des Affaires de la Commission des Etats au sein de la Commission Fédérale.

Le Chef de la délégation a déclaré que cette visite s'inscrivait dans le cadre de la visite de la Commission Humanitaire dans le Secteur du Grand Kordofan afin de suivre les travaux et les résultats des Activités et Projets Humanitaires mis en œuvre pour les Communautés, et de renforcer la Coordination et l'Intégration des Rôles des Organismes Gouvernementaux et Bénévoles liés aux Affaires Humanitaires.

Pour sa part, le Maj-Gé, Al-Mardi a salué le rôle important joué par la Commission de l'Aide Humanitaire dans le domaine Volontaire et Humanitaire ainsi que les Projets qu'elle entreprend pour servir la Communauté, ainsi que l'importance de la Coordination et de l'Intégration des Rôles et des Projets Axés sur la Stabilité et le Développement Communautaire.