Soudan: Le ministre de la justice rencontre la délégation du Congrès américain

Khartoum — Le ministre de la Justice, Dr Mohamad Ahmad Salem a reçu ce dimanche la délégation du Congrès américain, en visite au pays, présidée par le sénateur Gus M. Bilirakis.

Le ministre de la Justice a donné une explication détaillée sur le rôle fait par le ministère et ses taches ainsi que sur le système constitutionnelle et les justifications et causes de la déclaration de l'état d'urgence au Soudan.

Les mesures relatives à l'état d'urgence et les garanties judiciaires pour un procès équitable des accusés, y compris le droit d'appel et le recours à un avocat, ont également abordé lors de la réunion, ainsi que les répercussions des récentes manifestations dans le pays.

Le ministre a affirmé le souci de l'Etat de protéger la dignité et l'humanité des personnes arrêtées et de ne les pas subir à de tous traitements inhumains ou illégaux.

Il a salué le rôle joue par le membre du Congrès américain et d'autres au sein du Congres et de l'administration américaine pour le développement des relations entre le Soudan et les Etats-Unis ainsi que la levée du nom du Soudan de la liste des pays qui parrainent le terrorisme.

La réunion a également traite la situation des droits de l'homme au Soudan en général et le rôle des comités d'enquête formes a cet égard.