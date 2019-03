Soudan: Ministres de l'Etat de Khartoum ont prêté serment

Khartoum — - Les Ministres nouvellement nommés des Finances, de la Santé et de l'Agriculture, ainsi que le Président du Conseil Supérieur de la D'Awa et du Guidance et le Commissaire de la Localité de Karari, investi Dimanche, devant le Wali de l'Etat de Khartoum, le Lt. Gén. Hashim Osman Al-Hussein.

Le Secrétaire Général du Gouvernement de l'Etat de Khartoum avait lu les Décisions du Wali nommant les Officiels nouvellement nommés qui ont prêté serrement comme suit ; le Prof. Salah Ali Ahmed, Ministre des Finances, de l'Economie et de l'Investissement, le Prof. Mamoun Humaida, Ministre de la Santé et le Gén. de Brigade Al-Taher Al-Taieb, Ministre de l'Agriculture, des Richesse Animale et de l'Irrigation, et le Dr Jaber Idris Awesheh, Président du Conseil Supérieur de la D'Awa et du Guidance et Bela Youssef, Commissaire de la Localités de Karrari.