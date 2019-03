Soudan: Le Wali de Gedaref informé de la mise en place des projets

Gedaref — Le Wali de l'Etat de Gedaref général Moubarak Mohamad Shammat s'est informe, lors d'une réunion ce dimanche rassemblant le ministre de la Production et des ressources économiques, sur l'ensemble des activités, des programmes et des plans du ministère pour l'an courant ainsi que sur les problèmes et les obstacles qui entravent ces projets.

Le Wali a été mis au courant du rôle fait par le ministère notamment sur l'amélioration des conditions de la vie des citoyens, soulignant l'importance de la formation en bénéficiant d'organisations et du développement de certains projets.

Il a renouvelé l'engagement à trouver des solutions des questions et des défis rencontrés par le secteur agricole et animal et l'amélioration de la performance des travailleurs.