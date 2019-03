Soudan: La Russie loue l'indépendance et l'équilibre des positions soudanaises

Khartoum — - La Russie a salué Mardi l'Indépendance et l'Equilibre des Positions Soudanaises sur les Questions Internationales et Régionales, la Coordination et le Soutien Mutuel ainsi que la Volonté Politique Commune des Dirigeants des deux pays sur les Problèmes Internationaux et Régionaux.

Mikheil Boukdanov, Envoyé Spécial du Président Vladimir Poutine au Moyen-Orient et en Afrique et Vice-ministre des Affaires Etrangères de la Russie, a rencontré le Ministre des Affaires Etrangères, le Dr Al-Dirdiri Mohammed Ahmed et a exprimé Mardi, dans son bureau, la Confiance de son pays dans la Sagesse des Dirigeants Soudanais et dans leur Capacité à réaliser les Aspirations du Peuple Soudanais.

Le Ministre des Affaires Etrangères a expliqué à l'Envoyé Russe l'Initiative du Président de la République, le Marechal Omer Al-Bashir visant à assurer la transition politique dans le cadre de la Légitimité Constitutionnelle et à répondre aux Aspirations des nouvelles générations, ainsi que la Stabilité et la Paix qui ont prévalu dans les Zones de Conflits Armés telles que le Sud- Kordofan et le Nil Bleu, il y a deux ans, se référant au Cessez-Le-Feu permanent annoncé récemment par le Président de la République, et a déclaré que le Darfour se préparait maintenant pour le Retrait de la MINUAD d'ici Juin 2020.

La réunion a également porté sur les Questions Régionales d'Intérêt Commun, en particulier les Processus de Paix au Sud Soudan et en Réplique Centrafricaine (RCA), les efforts du Soudan pour achever la mise en œuvre de la Paix dans les deux pays Frères et la Formation de Gouvernements d'Unité Nationale, en plus de la Situation en Libye et des Défis à relever dans le Sud du pays.

Il a également discuté avec le Ministre d'Etat aux Affaires Etrangères, Osama Faysal, de l'Elargissement de la Coopération entre les deux pays dans tous les domaines, en particulier dans le domaine Economique, et a assuré la Marche des Investissements Russes au Soudan, notamment dans le Secteur Minier, et a invité la Partie Russe à investir dans l'Agriculture.