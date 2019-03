Soudan: Ministre de l'Information - L'Assemblée Générale du Dialogue National doit se réunir prochainement

Khartoum — - Le Ministre de l'Information, des Communications et des Technologies de l'Information, Hassan Ismail, a annoncé que le Président de la République, le Maréchal Omer Al-Bashir, convoquerait l'Assemblée Générale du Dialogue National dans les prochaines semaines en vue d'évaluer le Dialogue National et ouvrir la porte aux Réticents et aux Forces rejetant le Dialogue.

Dans une déclaration à la radio Omdurman, Ismail a indiqué être en contact avec des Mouvements et des Organisations Opposées au Darfour, Nil Bleu et dans le Sud-Kordofan afin de parvenir à un Accord sur la réalisation de la Stabilité, de la Paix et de la Sécurité partout le pays.

Le Ministre de l'Information a affirmé que des Solutions Objectives, qui auraient des effets positifs sur la Sécurité et la Stabilité des personnes, permettraient de surmonter les Problèmes Economiques et Politiques du Gouvernement actuel.

Le Ministre a ajouté que l'objectif du Ministère lors de la prochaine étape est de diriger un message d'Information Objectif et Réel pour gagner la Confiance du Citoyen et pour lui transmettre ses Préoccupations et ses Aspirations Légitimes.