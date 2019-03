Afrique de l'Ouest: Atteinte des objectifs de l'inclusion financière - La BCEAO fixe les priorités dans la zone UEMOA

Photo: B Dabo/allAfrica

Agence nationale de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) à Dakar

En conclusion et perspectives de son « Rapport annuel sur la situation de l'inclusion financière dans l'Uemoa en 2017 », la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest(Bceao) fixe les priorités pour l'atteinte des objectifs de l'inclusion financière.

Selon la Bceao dans un rapport, de l'analyse des indicateurs des services financiers, il ressort que la situation de l'inclusion financière dans la zone de l'Union Economique Monétaire Ouest Africaine(UEMOA) s'est globalement améliorée au cours de l'année 2017, à la faveur des initiatives menées par les différentes parties prenantes pour créer les conditions favorables à l'utilisation des services financiers.

«Toutefois, des efforts restent à consentir au niveau de l'ensemble des Etats, en vue de rendre les services financiers plus accessibles aux populations.

En outre, le renforcement du dispositif statistique de suivi de l'inclusion financière, la mise en place d'un système de pilotage et de coordination plus efficace de la stratégie régionale et l'accompagnement des Comités nationaux de suivi de la mise en œuvre demeurent, dans l'Union, des priorités pour faciliter les progrès vers l'atteinte des objectifs », renseigne la Bceao dans son rapport sur la situation de l'inclusion financière dans l'Uemoa au cours de l'année 2017.

Afin de prendre en charge ces priorités, souligne le rapport, une direction, entièrement dédiée à l'inclusion financière, a été créée au sein de l'Institut d'émission, avec pour objectifs de rendre visibles et compréhensibles les politiques de la Bceao en matière de promotion de l'inclusion financière et de garantir, à l'ensemble des parties prenantes intéressées, une information régulière, pertinente et accessible sur les progrès réalisés dans ce domaine.

«La création de la Direction de l'inclusion financière réaffirme la volonté des Autorités de la Banque d'adapter l'organisation de l'Institut d'émission aux nouveaux enjeux de l'environnement économique et financier de l'Union », lit-on dans la conclusion du rapport.

En termes de perspectives, explique-t-on, les discussions avec les partenaires techniques et financiers, qui ont manifesté leur intérêt à accompagner l'Institut d'émission dans la mise en œuvre de la stratégie régionale d'inclusion financière, devraient aboutir à la signature de conventions de partenariat, notamment avec la Coopération suisse, la Banque africaine de développement et l'Agence française de développement.

En outre, un programme régional d'éducation financière dans l'UEMOA devrait également être élaboré par la Banque Centrale, en vue de renforcer les efforts entrepris par les différentes parties prenantes.

Ce programme vise à mettre à la disposition des populations de l'Union, notamment les jeunes, les femmes, les populations rurales ainsi que les PME, un dispositif approprié d'éducation financière, leur permettant d'opérer les choix financiers les plus adaptés à leurs besoins.

Enfin, il est prévu la réalisation de plusieurs études, notamment sur l'état des lieux de la digitalisation des paiements dans l'UEMOA, l'état des lieux de la tarification des services financiers, la demande de services financiers dans l'UEMOA et la mise en place d'un système d'identification unique des usagers du système financiers de l'UEMOA.