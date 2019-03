Soudan: Le Sénateur américain rencontre les leaders des AE, de Justice et de Sécurité au Soudan

Khartoum — Le Ministre Soudanais des Affaires Etrangères, Dr. Al-Dirdiri Mohamed Ahmed, a reçu Dimanche dans son Bureau le Sénateur Américain, Gus Michael Bilirakis, qui est en visite au Soudan avec un certain nombre de ses collaborateurs, en présence du Chargé d'Affaires de l'Ambassade des États-Unis à Khartoum, Ambassadeur Stephen Koutsis.

Le Ministre des Affaires Etrangères a accueilli la visite de la délégation au Soudan et le souci du membre du Congrès Américain concernant la situation dans le pays et sa préoccupation de prendre les faits par lui-même, en espérant que le reste des membres du Congrès suivrait.

À la demande du Membre du Congrès, le Ministre des Affaires Etrangères a présenté une explication de la réalité de la coexistence et de la tolérance religieuse au Soudan, ce qui a toujours été une caractéristique de la société Soudanaise qui accueille les immigrants d'autres pays avec leurs différentes religions.

Il a souligné qu'il n'y a pas de discrimination basée sur la religion au Soudan et il n'y a pas de zones résidentielles appartenant à des religions spécifiques seulement.

La réunion a également a abordé le processus de dialogue entre le Soudan et les États-Unis et les questions abordées, en réaffirmant l'engagement du Gouvernement Soudanais aux droits et aux libertés garantis par la Constitution et les lois.

Il a passé en revue les efforts du Soudan pour encourager les parties à l'Accord de Paix Centrafricain pour former un gouvernement de l'unité nationale et à s'engager pleinement à l'accord.

Le Sénateur Américain a apprécié la situation sécuritaire au Soudan, indiquant qu'il encouragera d'autres membres du Congrès à se rendre au Soudan.

Par ailleurs, le Ministre Soudanais de la Justice, Dr. Mohamed Ahmed Salim, a également reçu Dimanche à son bureau une délégation du Congrès Américain, conduite par le sénateur Américain Gus Michael Bilirakis, dans le contexte de la visite de la délégation avec de hauts responsables Soudanais.

Le Ministre a donné un exposé sur les tâches et le rôle joué par le Ministère, le système constitutionnel, les causes de déclarer l'état d'urgence et les mesures y relatives, les garanties juridiques pour un procès équitable des personnes accusées, y compris le droit d'appel et la désignation des avocats, ainsi que les raisons derrières les récentes manifestations au Soudan.

Le Ministre a affirmé que l'Etat est sérieux à préserver la dignité et l'humanité des détenus et à ne pas les exposer à tout traitement inhumain ou illégal.

Dr. Salem a apprécié le rôle du chef de la délégation et les autres membres du Congrès pour renforcer les relations Soudano - Américaines et de surmonter les obstacles rencontrant l'amélioration des relations bilatérales, y compris la levée du Soudan de la liste Américaine des pays soutenant le terrorisme.

La réunion a également discuté la situation des droits de l'homme au Soudan en général et le rôle des comités d'enquêtes qui ont été formés et le déroulement de ses travaux.

Auparavant, la délégation Américaine a entamé ses entretiens avec le Directeur du Service de Sécurité et de Renseignements, lieutenant Général Salah Abdalla Gosh, qui a informé la délégation sur les raisons et la dimension des nouveaux décrets publiés par le Président de la République, Maréchal Omer Al-Bashir, en Janvier 2019.

Il a déclaré que les décrets visaient à préserver la sécurité de l'État et l'intégrité du front intérieur.

Le Lieutenant-Général Gosh a déclaré que les récentes manifestations étaient légitimes conformément à la Constitution, mais elles ont dévié de leur légalité.

Les deux parties ont affirmé l'importance de la lutte contre le terrorisme et de la renonciation à la violence.

Ils ont également souligné l'importance de relancer les relations entre Khartoum et Washington pour l'intérêt des deux nations.