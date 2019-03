Cote d'Ivoire: Autonomisation de la femme/Gbon - L'Institution de formation et d'éducation de la femme prête à accueillir ses 1ères auditrices

Outre l'IFEF, les femmes de cette localité qui exercent dans l'agriculture bénéficient de blocs maraîchers en système d'irrigation.

La Ministre Mariatou Koné, qui est à l'initiative de ces deux projets, a procédé, le 6 mars 2019, à leur inauguration officielle en présence de ses collègues Kandia Camara et Koné Bruno.

Sollicitée en début d'année 2018, par la Ministre Kandia Camara en vue de doter Gbon d'une IFEF, le Professeur Mariatou Koné, avait répondu favorablement.

Joignant l'acte à la parole, elle a aussitôt procédé le 15 avril 2018 à la pose de la première pierre cette institution et engagé les procédures pour l'obtention des blocs maraichers.

D'un coût total de 52 millions, ces deux projets ont été entièrement financés par le Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la lutte contre la pauvreté à travers le fonds national de Solidarité.

Selon le Professeur Mariatou Koné, 3 femmes sur 4 du milieu rural vivent encore en dessous du seuil de pauvreté. D'où la mise en œuvre de ces projets afin de leur offrir les conditions de leur autonomisation.

« Avec ce projet, les filles et les femmes de Gbon pourront apprendre la couture, la pâtisserie et la broderie etc.

Après trois années de formation, les apprenantes pourront s'installer à leur propre compte. « Celles qui ne savent ni lire ni écrire bénéficieront de cours d'alphabétisation », a soutenu la Ministre.

Cette action de développement qui s'inscrit dans le cadre du programme social du Gouvernement a fortement été applaudi par les femmes de Gbon avec à leur tête la Ministre Kandia Camara, par ailleurs cadre de Gbon.

« Je voudrais dire merci au professeur Mariatou Koné qui par cet acte, met en œuvre la politique sociale du Président de la République son Excellence Alassane Ouattara.

Ces deux projets permettront aux femmes de notre cité de se former, de mener des activités génératrices de revenus pour assurer leur autonomie financière et aider leurs enfants et leurs époux », s'est-elle félicitée.