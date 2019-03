Sénégal: Poste de santé de Baghere - Amref/Health Africa en appui à la santé de la mére et de l'enfant

Face à un manque criant de personnel qualifié notamment en sages-femmes et d'équipements de prise en charge au poste de santé de Baghère (Sud-Est de Sédhiou), l'ONG Amref/Health Africa leur a remis du matériel destiné aux soins de la santé de la mère et de l'enfant. D'autres besoins cruciaux restent toujours actuels dans ce poste qui polarise 24 villages de la commune de Baghère.

Des équipements d'une valeur de trois millions de CFA destinés à la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant. Une préoccupation majeure dans la commune de Baghère qui polarise 24 villages dans le département de Goudomp.

Dr Christophe Kanfome le médecin chef de ce district sanitaire de Goudomp justifie la pertinence de ce choix en terme de «postes de santé qui étaient le plus en difficultés au sujet du plateau technique pour pouvoir mener à bien leurs activités curatives et promotionnelles de santé.

Et on s'est rendu compte que ce sont Baghère et Diareng qui sont dans le besoin avec une persistance plus accru à Baghère».

Dr Kanfome de porter le plaidoyer ci-après : «certes, Baghère a un infirmier chef de poste mais une sage-femme à ce poste de santé et de bien d'autres personnes qui vont l'aider à booster les indicateurs au niveau de ce poste de santé. Le maire de Baghère, Ababacar Sané malgré son handicap visuel, reste engagé à porter sa commune au rang de celles qui émergent au Sénégal.

«Aujourd'hui est un jour d'un grand honneur pour nous. Ceux qui connaissaient les difficultés en santé maternelle ici et voir ces performances réalisées, on se rend compte de l'effort de Amref/Health Africa.

Nous sommes très satisfaits mais souhaitons avoir plus de ressources naturelles notamment une sage-femme, un mur de clôture et de bien d'autres équipements et personnel qualifié», plaide-t-il.

L'ONG Amref/Health Africa qui leur a gracieusement remis ces équipements, entend ainsi booster la qualité des soins en santé de la reproduction.

«C'est un matériel pour accompagner la santé de la mère et de l'enfant. Il se compose de table d'accouchement, de tables de consultations et des boites d'accouchement ainsi que tout autre matériel pouvant faciliter avant, pendant et après accouchement.

Il s'agit de tout ce qui renforce les soins de santé avant, pendant et après l'accouchement», a fait savoir Dr Bara Ndiaye, directeur régional de Amref en Afrique de l'ouest.

Pour sa part, le sous-préfet de Simbandi Brassou Ousmane Sané a exhorté les bénéficiaires à en faire un bon usage pour que les communautés de Baghère puissent en tirer profit, le plus longtemps possible.