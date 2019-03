Sénégal: Kaolack - Session budgétaire à la chambre de commerce

La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack (Cciak) a procédé, samedi dernier, au vote de son budget 2019. Comparé en 2018 où il a été limité à 435.906.475 Frs, ce budget est arrêté cette année à 462.406.475 Frs en recettes et dépenses, et a connu une hausse de 26.500.000 Frs, soit 6, 07 %.

Ainsi pour le président Serigne Mboup et son collège, cette année d'exercice budgétaire verra une participation à grande échelle de la chambre consulaire au programme de lutte contre le sous-emploi. Histoire de contribuer à la promesse d'un million d'emplois faite par le président Macky Sall pour ce prochain quinquennat.

Bien que pour eux, il est certes possible de favoriser la création de l'auto-emploi à tous les niveaux des secteurs d'activités, mais de par leurs objectifs et autres convictions, ils se disent prêts à mettre plus l'accent sur le développement de l'industrialisation des produits locaux.

Un exercice qui va sans doute passer par la transformation et la mise sur le marché des produits tirés de l'agriculture, la pêche, l'élevage et l'artisanat.

Il s'agit aussi de moderniser le secteur de la commercialisation en y apportant les outils nécessaires tendant à rendre les produits compétitifs et accessibles aux consommateurs afin que les industries puissent subsister durablement.

Prenant ainsi comme exemple la Foire internationale de Kaolack (Fika) qui est d'un succès total pour tous les opérateurs économiques, ce projet de création massive d'emploi sera sans doute renforcé par des journées économiques du terroir qui seront alternées au niveau des différents départements qui peuplent la région de Kaolack.

Ainsi, compte tenu des énormes investissements concédés par l'Etat pour redynamiser la station portuaire de Kaolack, ce besoin d'industrialiser le secteur économique et d'absorber le maximum d'emplois peut augurer de nouvelles perspectives à côté du site industriel de Kahone dont les travaux de renforcement de l'assiette ont débuté grâce à la présence de l'Agence de promotion des sites industriels (Aprosi).