Madagascar: Talk-showcase - Zay, en totale communion avec son public

La première de cette année. Dans les grands espaces, en plein air, en cabaret, ou dans des lieux plus restreints, Zay n'a pas fini de séduire le large public malgache.

Définitivement, l'histoire d'amour entre 'Zay et son public est loin de se terminer. Vendredi dernier, Nary et sa bande ont rassemblé plusieurs centaines de personnes dans le hall de la City Ivandry le temps d'un « Talk-showcase ». La communion a son summum, l'ambiance a été au beau fixe. Entre neuf titres, le public a eu l'occasion de poser des questions, d'interagir avec leur groupe préféré. Pour ouvrir la scène, les premières notes d' « Isika roa » résonnent en fanfare tout comme les cris de satisfaction des spectateurs. Viennent ensuite « Ilaiko » et « Ampy ahy » chantées en chœur. Entre deux questions sur la vie des membres, Malala et sa bande annoncent la couleur du prochain album avec « Tsy ho avy intsony ». Fidèle au registre de Zay, le titre porte l'empreinte de Nary. Sans sortir des classiques du groupe, le morceau porte sur l'histoire d'amour naissant entre Andry et Miangaly. Le premier clip d'une saga de quatre enchaînements de titres qui seront dévoilés au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'année, annonce le leader du groupe. Du côté des spectateurs en à peine deux écoutes, soit une en live et une seconde en vidéo clip, « Tsy ho avy intsony » a déjà été sur les lèvres. Sans se faire prier, les inconditionnels ont répondu présents et profitent de cette heure mémorable en reprenant en chœur les incontournables comme « Anontanio azy », « Efa nomeko » et « Malalanao ».

Tournée. Voilà maintenant 23 ans qu'ils ont bercé le public malgache, plus de deux décennies à apposer leur signature dans le showbiz malgache. Aujourd'hui encore, Nary et ses compères comptent passer à la vitesse supérieure. Effectivement, cette année s'annonce chargée pour le groupe avec la sortie de leur septième opus dans le courant du mois de mai. Baptisé « Tsy ho voavaliko », l'album contiendra neuf titres et sera dans les bacs pendant la tournée qu'ils entameront prochainement dans sept villes comme Annemasse, Nice, Strasbourg, Lille, Montpellier, Toulouse après la première date à Paris le 4 mai.

Nouvelle collaboration. Par ailleurs, cette programmation marque d'une pierre blanche, l'intégration du groupe 'Zay à l'écurie Ivenco. D'après Nary, « le chemin musical continue et cette collaboration avec Ivenco fait partie de cette évolution à laquelle nous aspirions. » De son côté, Muriel Randriamasimanana, la directrice générale de la maison de production de confirmer que, cette coopération donnera à ce groupe, les moyens d'offrir au public une organisation et une prestation impeccable à chaque spectacle, comme le cas de vendredi dernier. En effet, Ivenco mise sur la qualité de ses produits en mettant à la disposition des artistes les meilleurs matériels au niveau du visuel, sonore ainsi qu'au niveau du volet organisationnel. Et bien sûr, le public malgache aura l'occasion de vivre une nouvelle fois l'expérience toutefois, les inconditionnels prendront leurs mal en patience jusqu'au 1er décembre au Palais des Sports Mahamasina.