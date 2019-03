Madagascar: Diplomatie - La princesse de Jordanie Sarah Zeig dans nos murs

Son altesse Sarah Zeid a été accueillie à l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères, Naina Andriantsitohaina, et la Coordinatrice du Système des Nations Unies, Violette Kakyomya.

Son Altesse royale, la princesse Sarah Zeid de Jordanie est dans nos murs, depuis hier. Très active dans le domaine humanitaire, l'invitée de marque de Madagascar est très connue pour être un fervent défenseur de la santé et le bien-être des femmes, des nouveaux-nés, des enfants et des adolescents dans des contextes fragiles.

Son Altesse Royale a d'ailleurs fondé et dirigé l'Organisme non gouvernemental « Chaque femme, chaque enfant partout » (Everywhere), qui est un mouvement multipartite mondial visant à intégrer les contextes humanitaires et fragiles dans la nouvelle stratégie mondiale pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents, adoptée par l'Assemblée mondiale de la santé pour mettre fin à tous les décès évitables de femmes, d'enfants et d'adolescents d'ici 2030.Lors de son déplacement à Madagascar, elle prévoit également une visite dans le Grand Sud.