Madagascar: Paositra Malagasy - Un prix de la coopérative EMS en matière de service à la clientèle

La qualité de services de la 'Paositra Malagasy' est reconnue sur le plan international.

Après le trophée décerné par l'Union Postale Universelle en 2017, la 'Paositra Malagasy' vient d'obtenir un prix de la coopérative EMS (Express Mail Service) basée à Berne en Suisse, en matière de service à la clientèle pour l'année 2018. En effet, le centre d'appel de la 'Paositra Malagasy' a respecté les critères d'éligibilité imposés par cette entité. Il a pu ainsi démontrer sa capacité à fournir un excellent service à ses partenaires du réseau EMS dans le monde entier, et ce, sur la base des travaux réalisés dans le cadre du système mondial de service à la clientèle (Rugby-Global CSS).

Groupe exclusif. Grâce à cette reconnaissance internationale, la 'Paositra Malagasy' sera placée au sein d'un groupe exclusif d'opérateurs du réseau EMS, a-t-on appris. Notons qu'une nette évolution et amélioration du taux d'utilisation de ses différents services, ont été constatées ces derniers temps. Outres, les services financiers à l'instar des produits d'épargne et des transferts d'argent offert par la 'Paositra Malagasy', les services d'envois Express de Courriers et de Colis à l'international par le Biais de L'EMS ou Express Mail Service, et a l'intérieur du territoire Malgache via la Paositra Rapida, gagnent en notoriété vis-à-vis des Clients. Ainsi, Madagascar par le biais de la 'Paositra Malagasy', va recevoir à Berne-Suisse une reconnaissance sur le plan international en termes de qualité de la relation client en ce qui concerne l'Envois Express. Ce prix international sera remis à l'occasion de l'Assemblée générale de la coopérative EMS et de la célébration de son 20e anniversaire qui auront lieu du 28 et 29 mars 2019 à Berne, a-t-on évoqué.

En perpétuelle évolution. Force est ainsi de reconnaître qu'à l'ère de la nouvelle technologie où la demande de la clientèle ne cesse de s'accroître, la 'Paositra Malagasy' est en perpétuelle évolution pour offrir à sa clientèle un large choix de produit et service, adaptable aux besoins évolutifs du marché. Elle est également à l'écoute de sa clientèle. Elle se démarque en regagnant en notoriété et en confiance de la population depuis ces dernières années, et ce, bien que la concurrence soit rude. « Notre vision est d'ailleurs d'être présente et visible tout en ayant la fierté de tous », a conclu Richard Ranarison, le directeur général d'entreprise.