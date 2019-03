Burkina Faso: Paris va financer deux projets de développement dans le pays

Le gouvernement burkinabé et l'Agence française de développement (AFD) ont signé trois conventions, pour un montant global estimé à cinquante-huit millions d'euros.

Les trois conventions portent sur deux projets de développement prévus dans le cadre des investissements structurants du Plan national de développement économique et social, adopté en 2016 par le gouvernement burkinabé. Il s'agit du projet régional d'interconnexion électrique "Dorsale nord" et du Projet d'agriculture contractuelle et transition écologique (Pacte).

"Dorsale nord" s'inscrit dans le cadre du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, dont le coût s'élève à six cents millions d'euros. Il prévoit la construction de 880 km de lignes haute-tension de Birnin Kebi (Nigeria) à Ouagadougou, en transitant par Niamey. Le coût total du projet pour le Burkina Faso est de deux cent soixante millions d'euros et sera financé par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne et l'Etat burkinabé.

Quant au Pacte, il relève d'une subvention de l'Agence française de développement d'un montant de treize millions d'euros. Il a pour objectif principal de promouvoir une agriculture contractuelle, d'intensifier l'agroécologique et de professionnaliser les acteurs de la filière.