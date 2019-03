Congo-Brazzaville: Célébrations du mois de la femme - Le PCT Pointe-Noire a sensibilisé ses militantes à la prévention du cancer du col de l'utérus

L'activité a été organisée, le 16 mars, sous le patronage de Victor Foudi, président de la fédération du Parti congolais du travail (PCT) de la ville.

Plusieurs militantes du PCT ont pris part à la séance de sensibilisation à laquelle de nombreux thèmes ont été développés par différents orateurs. Citons, entre autres, la prévention du cancer du col de l'utérus par le Dr Sidney Ngatali, chef de service de cancérologie à l'hôpital de Loandjili ; l'organisation des services départementaux, structures intermédiaires de la direction départementale de la santé à Pointe-Noire : les districts sanitaires par le Dr Joel Kimangou Diambou, médecin chef au service des actions sanitaires à la direction départementale de la santé; l'implication de la femme congolaise pour l'autosuffisance alimentaire des produits de base par Ninos E. Ngouama, expert en création des ressources et en intelligence des affaires.

Toutes ces communications ont été saluées par les partcipantes, indiquant que les thématiques développées rejoignent les nombreuses initiatives prises au niveau local, national et mondial, qui touchent la promotion de la femme et son intégration au processus de développement. Ces initiatives, ont-elles poursuivi, permettent de situer les enjeux et, par conséquent, les axes en vue de sortir les femmes des sentiers battus de la précarité et de la marginalisation dont elles sont souvent victimes dans les pays sous-développés.

Aussi ont-elles formulé quelques recommandations à l'endroit de leur direction politique nationale, de leur fédération et aux membres de l'Organisation des femmes du Congo (OFC) ainsi qu'à celles de la Force montante congolaise en vue de faire le plaidoyer auprès du gouvernement de la République afin d'intégrer, dans la politique nationale de la santé, la prise en charge du cancer au même titre que d'autres maladies, d'intensifier à la base et aux organisations affiliées les campagnes de sensibilisation aux pathologies méconnues par le grand public telles que le cancer du col de l'utérus, d'inciter et encourager les militantes et sympathisantes du parti au dépistage systématique de manière à diagnostiquer, à temps, les éventuels cas de ce cancer, etc.

Clôturant cette rencontre, Victor Foudi a eu les mots suivants : « Votre action conjuguée doit toujours tendre vers la sensibilisation et l'implication de la femme dans les questions cruciales dans tous les domaines, le rôle qu'elle doit jouer dans la société et la mise en œuvre des activités favorisant l'épanouissement de la femme congolaise en général et celle du PCT et de l'OFC en particulier. C'est pourquoi, je vous enjoins à ne pas perdre de vue l'immense responsabilité qu'est la vôtre en impliquant la militante et sympathisante du PCT et de l'OFC dans l'agriculture en vue d'une autosuffisance alimentaire des produits de base ».