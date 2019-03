Congo-Brazzaville: Coopération - La Chine veut apporter son appui au Fonds bleu

L'ambassadeur Ma Fulin a donné l'information à sa sortie d'audience, la semaine dernière, chez la ministre du Tourisme et de l'environnement, Arlette Soudan-Nonault.

« C'est toujours dans le cadre de la coopération globale entre la Chine et le Congo que j'ai rencontré la ministre du Tourisme et de l'environnement. Cette fois-ci, nous avons parlé de notre coopération dans le domaine de l'environnement. Certes, il y a aussi le tourisme. En Chine, le tourisme est attaché à la culture et nous avons un ministère d'environnement indépendant. Mais cela ne nous empêche pas de coopérer dans ce domaine », a indiqué l'ambassadeur de Chine.

Ma Fulin a profité de l'occasion pour discuter avec la ministre sur la possibilité de coopération, plus concrètement de la réalisation de quelques projets dans le domaine de la protection de l'environnement. La Chine aimerait participer aux activités du Fonds bleu, a-t-il précisé.

« Nous avons beaucoup échangé. Les discussions ne sont pas encore terminées. La prochaine fois, elles seront plus techniques et plus précises et porteront sur des projets concrets. En ce qui concerne le Fonds bleu, nous sommes disposés à faire quelque chose dans ce domaine, mais nous devons demander l'avis du gouvernement congolais. Pour le moment, on n'a pas encore discuté, mais la coopération est ouverte. Nous attendons les propositions de la ministre », a conclu l'ambassadeur.