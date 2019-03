Afrique: Coupe africaine de la Confédération - L'AS Otoho met fin à son aventure

L'équipe championne du Congo en titre a été sévèrement battue 1-4, le 17 mars, sur ses propres installations à Owando par le Raja de Casablanca, en match comptant pour la sixième et dernière journée des matches de poules de la compétition.

Dans un mini tournoi aux allures d'un championnat marocain, l'AS Otoho n'a pas survécu. Le représentant congolais a concédé une deuxième défaite d'affilée qui lui a privé d'une qualification pour les quarts de finale de la Coupe africaine de la Confédération, laissant ainsi la place à Hassania Us Agadir (huit points) d'accompagner la Renaissance sportive de Berkane (onze points) en quarts de finale.

L'objectif d'imiter au moins le parcours du Club athlétique renaissance aiglons, quart-finaliste de la saison dernière, vient de tomber dans l'eau alors que l'AS Otoho avait des moyens d'y parvenir. Face au Raja, le représentant congolais n'avait besoin que d'une victoire pour figurer dans le top huit. Pourtant, il était sur la bonne voie. L'ouverture du score à la 16e mn par Davy Dimitri Bissiki Magnokelé, l'ancien sociétaire de l'AC Léopards de Dolisie, venait, d'ailleurs, récompenser une entame de match idéale.

Or, dans les minutes qui suivaient, la suite des débats a donné tort à l'AS Otoho. Mahmoud Benhalid était le premier a contesté la domination au tableau d'affichage de l'équipe congolaise. Il a rétabli l'équilibre à la 41e mn, imité par Sand Masaud avant la pause. L'addition a été très salée quand Ayoub Nanah a inscrit le troisième but à la 63e mn. Mouhssine Lajour a clôturé le festival à la 87e. Le Raja l'a emporté largement mais ce n'était pas suffisant pour voler la vedette à Hassania Us Agadir qui a profité de sa courte victoire 1-0 face à la Renaissance Berkane pour valider sa qualification.

Au classement final, l'AS Otoho termine dernière de son groupe avec cinq points, soit deux de moins que le Raja, l'actuel troisième. Dans le groupe B, le Club sportif Sfaxien (douze points) et l'Etoile sportive de Sahel (dix points) ont arraché leur qualification devant Enugu Rangers et Salitas FC. El Hilal (onze points) et Nkana FC (neuf points) ont tiré leur épingle du jeu dans le groupe C devant Asante Kotoko et Zesco United (sept points chacun). Le Zamalek et Gor Mahia, qui ont dominé le groupe D avec neuf points chacun, ont complété le tableau des quarts finalistes.