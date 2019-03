Congo-Brazzaville: Bifouma, Mayembo et Kivukuta absents, Avounou et Ndinga voyageront ce mardi

Alors que la plupart des Diables rouges de la diaspora sont attendus à Brazzaville lundi soir ou mardi matin, certains éléments manqueront à l'appel comme Bifouma ou Mayembo. Ndinga et Avounou prendront un vol pour Pointe-Noire ce mardi matin.

Six Diables rouges de la diaspora européenne ont embarqué à Roissy ce lundi: Prince Oniangué, Merveil Ndockyt, Dylan Bahamboula, Marvin Baudry, Hugo Konongo et Junior Etou accompagnés de Fodié Diarra, le préparateur physique. La sélection congolaise affrontera le Zimbabwe, à Harare, le 24 mars, pour le compte de la sixième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019.

Thievy Bifouma, qui a repris la course il y a quelques jours, est logiquement absent. Soufrant d'une fissure du ligament intra-articulaire du genou, il est éloigné des terrains depuis le 10 février.

De son côté, Delvin Ndinga voyagera ce mardi avec Durel Avounou via Pointe-Noire.

Le milieu défensif de Sivasspor avait bel et bien reçu un billet au départ de Paris le 18 mars, mais a demandé à la Fécofoot de décaler son voyage d'un jour pour raisons familiales. Une requête acceptée par l'instance dirigeante.

Pour le milieu d'Orléans, la situation est plus irritante. Assis à bord du vol AF896 à destination de Brazzaville, l'ancien joueur de la Djiri a été débarqué par la compagnie aérienne française car il avait trop de sprays de déodorants dans un bagage en soute.

Quant à Fernand Mayembo, il aurait perdu un document administratif dimanche. La question est désormais de savoir s'il pourra ou non rejoindre l'équipe dans les prochains jours.

Cabwey Kivukuta, dont la présence sur la liste avait surpris, puisqu'il vient d'arriver aux Etats-Unis et n'a pas encore joué de matchs officiels avec son nouveau club, les Charlotte Independence, ne devrait pas voyager non plus.

Prince Viny Ibara (USM Alger) et Amour Loussou (Stade Tunisien) sont attendus dans la nuit de lundi à mardi, tandis que Romaric Etou (Beitar Tel Aviv) et Ulrich Kapolongo (Shabab Al Ordon) devraient atterrir à Brazzaville dans la matinée de ce mardi.