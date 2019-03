Cote d'Ivoire: Parti unifié - Adjoumani félicite les militants Pdci-Rda de Korhogo qui ont viré au Rhdp

Le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani, président exécutif du mouvement Sur les traces d'Houphouët-Boigny, a échangé, récemment, avec les délégués départementaux, secrétaires généraux de section et militants du Pdci-Rda de Korhogo qui ont adhéré au Rhdp.

C'était au cours d'une rencontre organisée par le sénateur Silué Kagnon Augustin, en marge du lancement de la 7e édition des « Journées carrières » à Korhogo.

Kobenan Kouassi Adjoumani a adressé ses félicitations et ses encouragements à tous les cadres et militants du vieux parti qui ont accepté de changer de camp. « Désormais, il n'est plus question d'hésiter.

Bien au contraire, il faut y aller, sans complexe, en tentant d'embarquer, chemin faisant, tous ceux qui n'osent pas encore s'engager franchement. Notre foi et notre enthousiasme feront des émules, à n'en point douter », a-t-il lancé.

Revenant sur les pré-congrès du Rhdp, Kobenan Kouassi Adjoumani a indiqué: « les 19 et 20 janvier, on sentait, de manière indescriptible, la présence de Gbon Péléforo et Félix Houphouët-Boigny, deux monuments de l'histoire de la Côte d'Ivoire, plusieurs décennies après leur rappel à Dieu ».

Et d'ajouter : « Revigorés par le sentiment qu'une force invisible est venue habiter en nous, nous étions sûrs de ne nous être pas trompés et d'être sur le chemin qui conduit à l'idéal de paix que Félix Houphouët-Boigny nous a enseigné.

Ces choses-là ne se racontent pas. Elles se vivent au plus profond de chacun d'entre nous, pour nous rassurer que nous sommes sur la bonne voie, celle qui mène au vrai bonheur, selon Félix Houphouët-Boigny ».