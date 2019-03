Soudan: Dirdiri reçoit une lettre de délégation du représentant du PNUD

Khartoum — Le ministre des Affaires étrangères Dr. Dirdiri Mohamed Ahmed, a reçu lundi dans son bureau Dr. Selva Ramachandran le nouveau représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), et a reçu de lui sa lettre de délégation.

Dr. Rama Chandran a été directeur du programme au Soudan au cours de la période écoulée.

Le responsable de l'ONU a passé en revue les efforts du programme au Soudan, en particulier dans la lutte contre la désertification et le changement climatique et dans la lutte contre les effets de l'asile et de la migration sur les communautés d'accueil de réfugiés et de migrants au Soudan.

Le programme est financé par l'Agence de coopération Corée-Chine pour l'utilisation de l'énergie solaire en agriculture dans les états du Nil et du Nil Blanc. Des fonds sont recherchés auprès du Fonds vert pour le climat créé en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il a également souligné qu'ils déployaient des efforts pour aider à protéger le réservoir national de Dindar et les cotes de la mer Rouge.

Le ministre s'est félicité des efforts déployés par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et s'est dit confiant que le savoir de M. Ramachandra au Soudan et sa longue expérience au Soudan seront sa meilleure aide dans son nouveau travail, soulignant la volonté du ministère des Affaires étrangères de faciliter sa mission et sonsejour dans le pays.