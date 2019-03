Soudan: Faisal reçoit le directeur du département Afrique à la diplomatie espagnole

Khartoum — Le ministre d'État aux Affaires étrangères, Osama Faisal a reçu lundi à son bureau le directeur général du Département de l'Afrique auprès du ministère espagnol des Affaires étrangères, l'ambassadeur Raimundo Roberto, en présence de l'ambassadeur d'Espagne à Khartoum, Alberto Otellay.

Faisal a souhaité la bienvenue à son invité et s'est félicité de la coopération entre les deux pays dans divers domaines.

Pour sa part, l'Ambassadeur Raimundo Roberto a salué le rôle joué par le Soudan dans la promotion de la sécurité et de la stabilité régionales par le biais des initiatives de paix en République du Soudan du Sud et en République centrafricaine, tout en saluant l'amélioration de la situation des droits de l'homme et en souhaitant renforcer la coopération économique et politique entre les deux pays et de le pousser vers un horizon plus large.

l'Ambassadeur Raimundo a transmit le remerciement du gouvernement espagnol a la position du Soudan vis-à-vis de l'affaire de la Catalogne, soulignant que le référendum n'était ni légal ni légitime au regard de la constitution espagnole, et que ceux qui l'organisaient seront poursuivis conformément au droit espagnol.