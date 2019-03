Cote d'Ivoire: Recrutement des instituteurs adjoints, professeurs bivalents et professeurs de lycée et collège - Voici les conditions.

Les inscriptions ont démarré le lundi 18 mars et prendront fin le dimanche 7 avril prochain.

Pour les instituteurs adjoints (Ia), le postulant doit être titulaire du Bepc et fournir entre autres ; les copies légalisées des autres diplômes de l'enseignement supérieur, le dernier certificat de fréquentation, un certificat de visite médical, un certificat de non bégaiement et l'original du certificat de nationalité datant de moins d'un an.

En ce qui concerne les enseignants bivalents et professeurs de lycée et collège,il faut fournir entre autres pièces, une lettre de motivation adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ; une copie légalisée de notes ou de l'attestation d'admission ou du diplôme du Baccalauréat et une copie certifiée du diplôme universitaire requis pour le recrutement.

Pour de plus amples informations, il faut consulter le site de la Deco : www.men-deco.org