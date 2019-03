Congo-Brazzaville: Mois de la femme - Les filles du groupe scolaire Dom-Helder-Camara encouragées à mieux connaître leurs droits

L'Association des anciens élèves de l'établissement a organisé au profit de leurs jeunes soeurs, le 16 mars à Brazzaville, un atelier sur l'émancipation de la femme au sein de la société congolaise.

L'initiative a consisté à informer les écolières sur leurs droits, de démonter l'importance de l'école pour l'émancipation de la femme et de s'échanger les expériences entre les anciennes et les nouvelles élèves du groupe scolaire.

Pour motiver les jeunes filles à faire des études, les anciens du groupe Dom-Helder-Camara, entre autres, le député de la circonscription électorale de Ouenzé III, Romi Oyo; Henriquiet Issongo Matoumona; Richy Bananguélé; Charden Moufouma et Maryse Nkoua ont largement fait part de leurs différentes expériences.

Afin d'illustrer l'importance de l'école, ces anciens élèves ont expliqué que les filles et les garçons qui apprennent à lire, écrire, compter et à connaître leurs droits transmettront un avenir meilleur à leurs familles et à leur pays. En bref, l'éducation scolaire a le pouvoir de rendre les familles, le pays et le monde meilleur.

« Actuellement, je travaille sur un projet lié aux énergies renouvelables. Je constituerai un laboratoire qui se composera de 70% de filles pour les encourager à devenir comme moi », a indiqué Maryse Nkoua, ancienne élève du groupe Dom-Helder-Camara, aujourd'hui physicienne-chercheuse à l'Université Marien-Ngouabi.

Les anciens de ce groupe scolaire ont également expliqué à ces filles que l'éducation doit être un moyen de donner aux enfants la possibilité de devenir participants actifs de la transformation des sociétés dans lesquelles ils vivent. L'apprentissage scolaire, ont-ils ajouté, doit aussi prendre en compte les valeurs, les attitudes et les comportements qui permettent aux individus d'apprendre à vivre ensemble dans un monde qui se caractérise par la diversité et le pluralisme.

Avec plus d'une soixantaine de membres adhérents au Congo, en France, au Gabon, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, l'Association des anciens élèves du groupe scolaire Dom-Helder-Camara-Alumni se veut être un important réseau professionnel et d'affaires.

Elle anime également un réseau d'échanges professionnels et amicaux à travers le monde, favorise l'insertion ainsi que la progression professionnelle afin d'être une interface entre les anciens élèves grâce à un répertoire de l'association.

Une solidarité agissante

Pour demeurer connecter à cette école, l'association établit et développe les relations amicales, d'entraide et de solidarité entre les anciens élèves sur les plans personnel, social et professionnel.

« Nous voulons maintenir le contact entre les différentes promotions, aider nos adhérents à consulter les offres d'emploi sur notre site, leur faire bénéficier d'un accompagnement personnalisé pendant et après leur formation puis enfin les aider à obtenir des conseils des anciens au terme d'un partage d'expérience », a déclaré Olivier Mazaba, président de cette association.

Créé en 1991, le groupe scolaire Dom-Helder-Camara totalise plusieurs promotions de finalistes qui actuellement font la fierté du pays. Parmi ces anciens élèves qui se sont organisés en réseau, on compte de grands cadres et hauts représentants de l'Etat : un élu à l'Assemblé nationale, une ingénieure en électricité, une physicienne, un officier supérieur de l'armée congolaise, une enseignante chercheuse et bien d'autres.

L'Association des anciens élèves de cet établissement contribue au développement de ce groupe scolaire et de ses élèves. Son obligation fondamentale de solidarité et de convivialité s'exerce aussi, avec une force particulière, à l'intention des élèves en scolarité, qui sont l'avenir de l'école et auxquels elle apporte son soutien.