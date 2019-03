Congo-Brazzaville: Foire Djoka pè Ouesso - Le projet bénéficie du soutien des anciens ministres de la Sangha

Les cadres du département ont marqué leur adhésion à l'initiative au cours d'une cérémonie de sa présentation par le président du comité d'organisation, Léonidas Carel Mottom Mamoni, le 16 mars, à Brazzaville.

Le président du comité d'organisation a exprimé son émotion de voir, en face de lui, les anciens ministres de la République ressortissants du département de la Sangha, à savoir Daniel Abibi, René Dambert Ndouane, Paul Mbot, Ange Antoine Abena et autres cadres venus aux retrouvailles qui ont permis de faire le point du chemin déjà parcouru.

«Nous avons besoin de vos lumières, de vos encouragements, de vos conseils pour aller plus loin. Car, nous nous interdisons d'être des jeunes qui croient tout comprendre, tout savoir et qui à la fin ne sont responsables de rien. Nous ne connaissons pas ce chemin, prenez-nous par la main, avec nos faiblesses, avec nos manquements, parfois avec nos écarts de langage et remettez-nous sur le droit chemin », a lancé Léonidas Carel Mottom Mamoni aux anciens.

Le président du comité d'organisation a demandé la route aux cadres du département avant de se rendre sur les lieux. Il leur a dit que le cri du cœur lancé n'est pas celui d'un enfant ni d'un groupe d'enfants, mais de tous les enfants de la République. Parce que « Djoka pè Ouesso » est un projet républicain ; un projet qui appelle au rassemblement de la jeunesse du Congo autour des projets culturels, touristiques et sportifs.

« Nous avons voulu commencer par les départements invités, parce que nous ne voulions pas que le projet donne la forme de repli identitaire. Nous savons que vous nos parents, vous nous accompagnerez par la suite. Mais en dépit de tout cela, nous vous consultons souvent, parce que nous ne voulons pas avancer sans vous. Dans quelques mois, les enfants de la République y compris des étrangers, se retrouveront à Ouesso, chez vous, chez nous, chez les Congolais. Ils viendront célébrer le sport, magnifier la culture, exprimer l'idée que ce qui nous unit est plus fort et plus cher que ce qui nous divise », a expliqué Léonidas Carel Mottom Mamoni.

Neuf départements au rendez-vous plus Sangmelina (Cameroun)

Neuf départements du Congo composés de trente personnes chacun ont manifesté déjà leur désir de participer à la fête. Il s'agit du Pool (département à l'honneur), de la Bouenza, du Niari, de Pointe-Noire, du Kouilou, des Plateaux, de la Cuvette, de la Cuvette ouest, de la Sangha et de la Likouala, ainsi que Sangmelina du Cameroun.

Les activités débuteront le 21 juin, date qui coïncide avec la fête de la musique. Une kermesse sera ouverte à la Place rouge de Ouesso, où seront célébrées la culture culinaire, la culture musicale et la culture vestimentaire. Au cours de cette kermesse, des matchs de football de la Coupe d'Afrique des nations Egypte 2019 seront également diffusés. Une centaine des stands est prévue pour des mamans et jeunes. Cette kermesse durera un mois, soit du 21 juin au 18 juillet. A partir du 19 juillet jusqu'au 3 août, il sera célébré au travers du sport, la culture du cacao. Les organisateurs veulent ainsi confirmer au monde que le département de la Sangha est bien la capitale du cacao. S'en suivra la « Semaine culturelle de la Sangha » au cours de laquelle seront valorisés les sites touristiques. Enfin, toujours en août, sur le même site, sera organisée une « Foire scolaire ».

A l'issue de la rencontre, le ministre Daniel Abibi a déclaré: « C'est notre responsabilité en tant que parents de soutenir l'enfant ». Et le général Paul Mbot de renchérir: « Il y a un adage qui dit qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Il a démontré qu'il est précocement mur. Nous devons bondir sur l'occasion pour lui en savoir gré et l'encourager ».

Un hommage a été rendu à Christophe Moukouéké, initiateur principal de la coupe du Cacao, à l'époque préfet du département de la Sangha.