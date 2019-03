Maroc: Sport pour tous - Une journée sportive par excellence à Tamesna

L'Association "Femmes, réalisations et valeurs" a organisé dernièrement aux terrains de proximité Al Amal à Tamesna (préfecture de Skhirat-Témara) une journée sportive par excellence ( Sports Day) dédiée à des centaines d'élèves de différents établissements scolaires et associations.

Cette manifestation sportive, initiée en collaboration avec les autorités locales, les élus et la direction régionale de la jeunesse et des sports, a été marquée par la présence d'une délégation danoise composée d'une quinzaine de personnalités politiques, diplomatiques et sportives, membres de la Fondation danoise "Cross Cultures" qui a tenu mardi à Rabat son assemblée générale élective.

Cette journée a été ponctuée d'une panoplie d'activités sportives visant à promouvoir la culture sportive et sensibiliser à l'importance du sport en tant que droit constitutionnel.

Des responsables danois, membres de la Fondation "Cross-Cultures" ont salué à cette occasion l'expérience marocaine dans l'organisation des caravanes sportives, la qualifiant de "source d'inspiration".

Ulrike Vederspiel, ancien directeur général du cabinet du Premier ministre danois, ancien ambassadeur de Copenhague à Washington et membre du secrétariat particulier de la reine Margherith II , élu mardi nouveau président de "Cross Cultures", a déclaré à la presse que l'expérience marocaine en matière de sport pour tous "est fantastique et unique en son genre ", exprimant sa satisfaction quant à l'engouement des jeunes pour pratiquer le sport qui est "un moyen d'intégration et de divertissement pour les jeunes".

Il a rappelé que la Fondation avait choisi Rabat pour tenir son assemblée générale et des réunions avec des responsables marocains et des instances européennes et internationales accréditées dans la capitale et assister à cette journée sportive qui s'est déroulée "dans une ambiance festive et dans un climat de mobilisation de la jeunesse exceptionnels".

"Des activités sportives de ce genre destinées aux jeunes des deux sexes, sont intéressantes et impressionnantes", a estimé de son côté la directrice générale chargée des programmes de la Fondation Hanne Lund Madsen.

"Nous avons passé des moments agréables avec ces jeunes qui ont beaucoup apprécié cette initiative de l'Association "Femmes ; réalisations et valeurs", a-t-elle confié, soulignant que les perspectives de coopération entre la Fondation danoise et l'Association "Femmes, réalisations et valeurs" sont prometteuses" pour encourager le sport de masse et élargir la base de la pratique sportive chez les jeunes en particulier les filles dans une "approche égalitaire"

Pour sa part , le vice-président du Comité national danois, Thomas Bach, a rappelé qu'il a passé en revue avec le vice-président du Comité national olympique marocain, Kamal Lahlou, divers aspects de la coopération entre les deux organisations sportives nationales "qui partagent, respectent et défendent les mêmes idéaux et valeurs olympiques tout en œuvrant à promouvoir les valeurs de paix et de tolérance dans le monde".

Parmi les autres personnalités qui ont assisté à cette journée figurent le directeur général de Cross Cultures, une ancienne commissaire européenne pour le développement et le changement climatique, un ancien membre des comités exécutifs des Fédérations internationale de football (FIFA) et européenne (UEFA), un ancien entraîneur de l'équipe nationale danoise de football féminin, un ancien directeur adjoint de la Commission européenne, une représentante de la Fédération suédoise de football et une représentante de la Fédération tunisienne sports pour tous.

L'Association "Femmes, réalisations et valeurs" que préside l'ancienne double championne du monde du 400 m haie, Nezha Bidouane, a organisé en partenariat avec la Fondation "Cross Cultures" du 8 au 12 février à Mohammedia une session de formation sous le thème "Le sport pour tous, un vecteur d'éducation, de santé et de développement", au profit de 79 jeunes, dont 24 Marocains, autant de Tunisiens, 27 Jordaniens et 4 Danois.

Des encadrants du Danemark, de Jordanie et de Tunisie avaient accompagné la caravane nationale du sport pour tous, organisée du 25 au 27 janvier 2018 dans les provinces de Assa-Zag, Tata, Guelmim et Sidi Ifni. Ils avaient ainsi contribué à l'animation des différents ateliers aux côtés d'encadrants marocains.