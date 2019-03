Soudan: Le ministre du Pétrole rencontre les directeurs des départements généraux du ministère

Khartoum — Le ministre du Pétrole et du Gaz, Ing. Ishag Adam Bashir a appelé à crier des solutions, à accélérer du rythme du travail par un esprit d'équipe pour développer le secteur pétrolier et gazier.

C'était lors de sa réunion, lundi avec les directeurs des départements généraux et spécialisés au ministère et les chefs et directeurs généraux des sociétés opérant dans le secteur du pétrole.

La réunion a examiné les rôles des départements au sein du ministère et les activités des sociétés pétrolières, en soulignant la nécessité d'une bonne coordination avec le ministère des Finances et la Banque centrale du Soudan au cours de la période à venir afin de résoudre les dettes des partenaires.

Le ministre a indiqué que la mission du ministère était d'accroître la production de pétrole, de fournir des produits pétroliers et de développer le secteur pétrolier au Soudan, affirmant le suivi des grandes réalisations du ministère du Pétrole et du Gaz et les efforts déployés au cours de la période précédente, en expliquant que ces réalisations ne sont pas visibles pour le consommateur moyen mais claires pour les spécialistes.