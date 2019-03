Congo-Kinshasa: Planification familiale - L'AMAPROS lance le programme de sensibilisation des femmes ce 23 mars 2019

En marge du mois dédié à la femme, l'Association des Mamans Maraîchères pour le Progrès Social, AMAPROS en sigle, annonce le lancement officiel du Programme de Sensibilisation des femmes, en général, plus particulièrement les jeunes filles, sur la planification familiale et les violences sexuelles, le samedi 23 mars prochain.

L'église Jéhovah Shammah, situé au Camp Luka, précisément sur l'avenue Lutunu n°2, dans le quartier Kinkonda dans la commune de Ngaliema, est le lieu choisi pour cette grande activité qui aura lieu de 8h30' à 12h30'. Sous la coordination de Julie Pemba, Coordinatrice et Présidente de cette organisation d'appui au Développement, l'activité du jour aura pour thème : " Qu'est-ce qu'une grossesse non désirée et des précautions à prendre pour l'éviter" ?

En effet, le but de cette activité, selon Julie Pemba Pembele, est d'apporter la bonne information, voire de sensibiliser les mamans et les jeunes-filles, question d'en savoir un peu plus sur une grossesse non désirée et ce qu'elle peut engendrer comme conséquences néfastes. "Car, nous avons constaté que dans ce milieu où nous évoluons, au Camp Luka, les filles se retrouvent enceintes parfois sans le savoir, par un coup de tête, sans l'avoir nécessairement désiré", a indiqué Julie Pemba. Créée, il y a 9 ans déjà, soit le 20 mars 2019, a-t-elle précisé, cette association des Mamans Maraîchères s'est donnée comme tâche d'être active sur terrain en vue de mener des actions de sensibilisation portant sur deux thèmes principaux dont le VIH et les naissances indésirables. Cet objectif, complète-t-elle, « nous l'avons adopté après de longues études du milieu, des caractères et habitudes des habitants de Camp Luka. Si les activités sont mises en place, c'est d'abord en leur faveur, pour les aider à sortir de cette ignorance et être dotés des connaissances adéquates au sujet des naissances indésirables», renchérit-elle. Et d'ajouter : «D'ailleurs, très souvent, nous recevons, dans notre centre de santé, des filles dont l'âge varie entre 13 et 19 ans, proies faciles- victimes de certains, demandant à se faire avorter, à prendre une pilule ou une piqure contre la grossesse, ignorant parfois les conséquences d'une mauvaise utilisation de ces méthodes ».

Cette année, 2019, les messages, activités et descentes sur terrain se rapporteront essentiellement à la sensibilisation sur les naissances indésirables, dans trois sites dont Camp Luka, Kinshasa- capitale de la RDC- et Kongo central. Puisqu'il a été constaté que depuis un certain temps, un nombre important des jeunes filles et dames ont attrapé des grossesses indépendamment de leur volonté. "C'est par rapport à cette réalité que nous étoffons l'essentiel de notre plan stratégique sur cette question ; que nous multiplions des messages et avons développé des moyens pour réduire le nombre des cas", renseigne notre interlocutrice.

Ainsi, toutes les personnes sont attendues à ce forum. Néanmoins, c'est plus les filles et les mamans, dit-elle, qui sont concernées. En venant, elles vont apprendre tous les mécanismes de protection contre les grossesses non désirées, les savoirs précis sur les préservatifs, les colliers, les pilules... Ces messages leur seront communiqués de la manière la plus simple afin qu'elles les utilisent prochainement et rapidement.

En outre, les résultats voulus sont la diminution du taux des grossesses prématurées, pour certaines filles, et non désirées, pour d'autres.

Tout compte fait, a relaté Julie Pemba, à la longue, avec plus des moyens, le programme sera matérialisé dans tout Kinshasa et au Kongo Central. Elle demande, de ce fait, main-forte et soutien des uns et des autres. En attendant, rendez-vous est pris pour le samedi 23 mars 2019.