Congo-Kinshasa: Des étincelles en l'air - Le PPRD s'oppose au report de l'élection des Gouverneurs !

Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie -PPRD-, a rejeté formellement le report de l'élection des Gouverneurs, qui devrait avoir lieu le mercredi 27 mars 2019.

Ainsi, sans pour autant aller par quatre chemins, le bureau politique du PPRD, sous la houlette de son Secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Shadary, a, dans sa déclaration signée hier, lundi 18 mars 2019, tenu à faire une mise au point, allant dans le sens de fixer l'opinion tant nationale qu'internationale, sur la nécessité de la tenue de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. « Le calendrier électoral est publié par la CENI, il ne revient donc pas à un parti politique de décider unilatéralement du report des scrutins concernant les Gouverneurs et Vice-Gouverneurs de province», a fait remarquer le communiqué qui a sanctionné la réunion du bureau politique du PPRD.

Ce faisant, le parti politique du Président honoraire Joseph Kabila, pointe du doigt les militants de l'Udps, qui, à les en croire, ont exprimé leur mécontentement en posant des actes peu démocratiques, du fait que leur parti n'ait pas réussi à obtenir un seul siège au Sénat, alors qu'ils avaient suffisamment des députés provinciaux notamment, dans la ville de Kinshasa et dans la province du Kasaï Oriental. Dans cet ordre, la première force au sein du FCC remet également en cause les actes qu'il qualifie d'allégations de corruption, formulées par les partisans de l'UDPS qui, en outre, en appellent au report des scrutins des Gouverneurs et Vice-gouverneurs des provinces. Prenant en compte tous ces éléments, le PPRD ne s'attend pas à un quelconque report.

Dans un autre chapitre, il estime qu'il reviendrait donc à l'UDPS d'en fournir des preuves devant les instances judiciaires, ce qui pourrait entrainer non pas l'annulation des scrutins, mais tout au plus la condamnation des personnes à charge desquelles, l'infraction de corruption serait établie. Alors que le calendrier électoral a été déjà publié par l'organe habilité à organiser le scrutin, le PPRD durci le ton, en réfutant in extremis le report dudit scrutin. Par contre, il a invité leurs alliés de l'Udps, de pouvoir sensibiliser leurs députés et de monter des stratégies adéquates pour les fidéliser, conformément aux orientations de leurs instances dirigeantes.

Toutefois, le Secrétaire permanent du PPRD a laissé entendre qu'ils sont en train de mobiliser tous leurs militants, toutes les fédérations provinciales, tous leurs candidats aux scrutins des Gouverneurs et Vice-Gouverneurs de province, à ne pas céder aux intimidations et à demeurer résolument engagés pour la victoire finale.