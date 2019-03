Ile Maurice: Relations sexuelles avec une mineure - Un policier arrêté

Il a comparu devant la justice hier, lundi 18 mars, et répond d'une charge de «Causing child to be sexually abused». Un constable, affecté à la Special Mobile Force, est accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec une mineure de 17 ans.

Selon la déposition de la victime, les faits se seraient déroulés entre les mois de janvier et février de cette année. Le policier et la mineure ont eu des relations sexuelles à cinq reprises au domicile du constable à La Tour Koenig. Aux policiers, la fille a raconté que son ami lui avais promis de l'épouser. Mais par la suite, elle a appris que le policier était marié et pas en instance de divorce. Cependant, elle a précisé qu'elle était consentante et a refusé d'être examiné par un médecin.

Le policier a été libéré contre une caution de Rs 7000 et signé une reconnaissance de dettes de Rs 50 000 hier, lundi 18 mars.