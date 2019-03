Sénégal: Pr Meïssa Babou - «Le recyclage permettrait en amont de consommer moins de matieres premières»

Pour la deuxième année consécutive, la Journée mondiale du recyclage a été célébrée hier, lundi 18 mars 2019. Occasion pour le professeur Meïssa Babou, économiste et enseignant à l'UCAD de relever que, contrairement à l'économie classique qui est plus préoccupée par la production de richesse, celle circulaire, qui encourage le recyclage, s'inscrit dans le cadre du développement durable (économie verte) en se souciant de la préservation des ressources. Il est interrogé par Sud Fm.

«Le propre de l'économie classique, l'économie linéaire, c'est d'acheter des matières premières et après consommation, on va tout jeter à la poubelle. Une façon de consommer non seulement beaucoup de matières premières mais aussi d'envahir l'environnement parce qu'il y a trop de déchets.

Alors, on a réfléchi au concept «une économie plus propre» en se disant que l'on devait pouvoir utiliser (recycler) non seulement les déchets produits mais, mieux, ça nous permettrait aussi en amont de consommer moins de matières premières.

«DE NOMBREUX AVANTAGES A TIRER DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE»

Un exemple précis, ce sont les chaises en plastiques qui sont jetées dans la rue quand elles sont cassées. Alors qu'on peut les récupérer et les transformer en tuyaux, comme les PVC par exemple.

Ce qui permettra au producteur de PVC de ne plus acheter du plastique nouveau, mais aussi il va économiser des matières premières.

Et cela contribuera à la préservation de l'environnement. Quant au producteur de PVC, il pourra recycler les PCV usés pour en faire un pavage plastique, par exemple.

«LE MANQUE DE MOYENS TECHNIQUE ET FINANCIER, FREIN A SA VULGARISATION»

On a un problème de technologie et de moyens. Et les politiques devraient s'engager à financer les jeunes qui se casent dans ces voies de recyclage parce que cela nous permettrait de préserver l'environnement.

Maintenant, il reste à savoir si nous sommes aussi conscients que les Européens en matière d'environnement ? Est-ce que nos entreprises sont à l'ère de la RSE (Responsabilité sociétale d'entreprise, ndlr) ?

C'est une autre question. Mais, dans tous les cas, c'est un concept qui n'est pas méconnu des populations.»

Pour rappel, l'économie circulaire s'inspire notamment de Michael Braungart et de William McDonough ou plus exactement de leur formulation de la théorie «Du berceau au berceau» (formalisée en 2002).