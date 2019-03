Madagascar: Ministère de la Communication - Lancement du projet « Tagnamaro »

Le projet « Tagnamaro » a été inspiré du projet rwandais « Umunganda », lancé en 1998 dont l'ultime but était de rebâtir le Rwanda, dévasté par le génocide de 1994

Le ministère de la Communication et de la Culture a procédé hier à Nanisana, au lancement officiel du projet « Tagnamaro », un projet « d'entraide » qui vise à revigorer le patriotisme chez les Malagasy en réalisant des actions concrètes et palpables pour leurs prochains et pour la patrie. L'idée est simple : tous les troisièmes samedis du mois, les associations, les ONG, les chancelleries étrangères, le secteur public, le secteur privé ou encore les institutions, se donnent rendez-vous dans une localité bien déterminée préalablement, afin de réaliser des actions simples mais efficaces, telles que la réfection des routes, l'assainissement des places de marchés, la réhabilitation des écoles et/ou des hôpitaux.

Manifestation d'intérêt. La liste est loin d'être exhaustive que ce soit par rapport aux acteurs, ou aux activités, mais le ministère de la Communication et de la Culture demande que ceux et celles qui veulent participer au « Tagnamaro » manifestent leur intérêt auprès du ministère en question, en précisant, et l'activité à effectuer, et la localité dans laquelle cette activité interviendrait. Dans cette optique, et pour donner l'exemple, le ministère de la Communication et de la Culture procèdera, le 30 mars prochain, à la réhabilitation de l'hôpital de Mahitsy, tant laissé aux oubliettes. « Cette action ne se focalisera point sur la capitale.

Toutes les directions régionales du ministère de la Communication et de la Culture s'y mettront dans les régions respectives en procédant, entre autres, à l'assainissement et à la réhabilitation du marché d'Anjomà dans la Région Haute Matsiatra, à l'assainissement du village touristique dans la Région Boeny, ou encore à l'assainissement de l'avenue de l'Indépendance et à la reforestation des pourtours de cette avenue, dans la Région Androy », précise Lalatiana Rakotondrazafy, la ministre de la Communication et de la Culture. Il faut noter, par ailleurs, que « Tagnamaro » s'inscrit dans la culture de responsabilité, le bien commun, la contribution individuelle à la construction de la nation sans attendre des financements de grande envergure. A suivre.