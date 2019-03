Madagascar: Droit des affaires - Alliance régionale inédite entre Lexel Juridique et Fiscal et Legis & Partners

C'est un moment historique dans le secteur du droit des affaires à Madagascar: Lexel, cabinet juridique et fiscal et Legis & Partners, cabinet d'avocats mauricien annoncent leur partenariat.

Un partenariat entre deux géants du droit des affaires en somme puisque des deux cabinets travaillent en droit des affaires et fiscalité dans leurs pays respectifs depuis des années et ensemble sur certains dossiers communs. Ce rapprochement s'est donc fait naturellement, grâce à leurs domaines d'intervention complémentaires et similaires.

Solide notoriété. Le cabinet Lexel Juridique & Fiscal a acquis une solide notoriété à Madagascar depuis sa création en 2005 par Olivier Ribot. Désigné à plusieurs reprises premier cabinet juridique de Madagascar par Chambers & Partners, ces deux dernières années, Lexel a grandi et confirmé son positionnement avec un effectif qui a doublé sous l'impulsion de son Directeur Associée, Aviva Ramanitra. Pour sa part, le cabinet LEGIS & Partners a été créé en 2000 et a adopté le statut de Law Firm de droit mauricien depuis Janvier 2019. Tous les associés et directeurs de LEGIS ont une expérience substantielle en droit des affaires et en négociation de contrats complexes. Robert Ferrat est un des associés fondateurs de LEGIS & Partners. Catherine De Rosnay a rejoint Legis & Partners en juillet 2002 et est devenue directrice tandis que Bertrand Betsy, manager puis associé chez Lexel entre 2014 et 2017, a rejoint Legis en octobre 2017.

Force de frappe juridique. Cette alliance de ces deux cabinets à taille humaine , partageant les mêmes valeurs et la même éthique, constitue une force de frappe juridique et fiscale transfrontalière. C'est le choix et le pari du partenariat régional stratégique, proche des clients et à même de répondre à leurs besoins techniques, à leurs opérations d'envergure, en offrant un service haut de gamme et une parfaite connaissance des contextes économiques, sociaux et politiques. Créé en Juillet 2005 par Olivier Ribot, le cabinet indépendant Lexel Juridique & Fiscal a acquis sa notoriété en apportant son expertise et des solutions sur‐mesure adaptées au secteur d'activité de chacun de ses clients. Elu trois années de suite Premier cabinet juridique par Chambers, il compte aujourd'hui plus de 30 collaborateurs et est dirigé par

Créé en 2000, Legis & Partners Ltd est un cabinet de conseil, spécialisé en droit des affaires, fiscalité, fusions & acquisitions, intervenant dans de nombreux secteurs d'activité (infrastructures, construction, hôtellerie, services financiers, etc.). Legis & Partners Ltd assiste de nombreux groupes français de 1er plan à Maurice, dans la zone Océan indien et en Afrique, que ce soit pour négocier et rédiger des contrats commerciaux complexes, réaliser des missions d'audit juridique et fiscal ou pour faciliter l'implantation de toute catégorie d'investisseurs, par la création de sociétés et l'obtention de permis et autorisations.