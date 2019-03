Afrique: Elim CAN 2019 - Tunisie - Skhiri et Khazri out

Pour les rencontres face à l'Eswatini (ex Swaziland) qualificatives pour la CAN 2019 et l'Algérie en amical, la sélection de la Tunisie devra faire sans Wahbi Khazri et Ellyes Skhiri. Officiellement, ces deux joueurs sont blessés et ne viendront pas à Tunis afin de pouvoir rester dans leurs clubs respectifs.

Ayant rejoint les Aigles de Carthage en vue du dernier match des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2019), l'attaquant des Verts a été déclaré forfaits. Ce dernier et le joueur de Montpellier HSC, notamment Ellyes Skhiri sont blessés et out face à l'Eswatini (Swaziland) le 22 mars.

« Khazri et Ellyes Skhiri sont forfaits pour les deux prochains matchs face à l'Eswatini et l'Algérie (amical, ndlr) en raison d'une blessure », a écrit la Fédération sur son compte Twitter officiel, sans toutefois préciser la nature de la blessure du capitaine de la sélection tunisienne et celle du milieu défensif de 23 ans.

Skhiri et Khazri ne seront par conséquent pas présents pour les matches face à l'Eswatini et à l'Algérie les 22 et 26 mars prochains.