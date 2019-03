Sénégal: Bambey - Rencontre d 'évaluation de la coalition BBY à Ndondol

Le comite électoral communal de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar de Ndondol a organisé un point de presse pour évaluer les résultats du scrutin du 24 février.

Le maire de la commune de Ndondol, Me Pape Sène, avocat à la Cour et président du comité électoral a saisi cette occasion pour dégager quelques priorités de sa commune qui ont trait à la réalisation de la route Ndangalma-Fisell et de la construction d'un nouveau château d'eau à Ngueme Issa et Mboboye.

Le comité électoral communal de Ndondol qui était face à la presse a défini les priorités de sa commune au lendemain de la victoire de la coalition Bby et de son candidat Macky Sall. Le maire de Ndondol, Me Pape Sène par ailleurs président du comité électoral explique : « nous avons listé un certain nombre de demandes et de doléances pour la commune de Ndondol.

Nous comptons accompagner le Président Macky Sall durant son quinquennat pour que l'ensemble de ces doléances soient satisfaites. Il y a 3 domaines prioritaires : il s'agit du bitumage de la route Ndangalma-Ndondol-Fissel Mbadane, un tronçon de 20 km qui est inscrit dans la phase 2 du Pudc (Programme d'urgence pour le développement communautaire).

« Et nous avons bon espoir que c'est le Président Macky Sall qui inaugurera cette route. Nous comptons également sur lui pour que le processus d'électrification rurale déjà entamée soit achevé à Baka Pom, à Khassabe.

Il ne reste qu'à être raccordé au réseau de haute tension Et nous demandons à l'Agence sénégalaise d'électrification rurale de diligenter les procédures afin que ces localités soient alimentées.

Il s'agit également de mettre en œuvre le programme d'électrification de Mbel Khawoul 1 et Mbelkhawoul 2 et ses deux hameaux Haye 1 et Haye 2 ».

Pape Sène poursuivra en disant : « Au plan de l'hydraulique, nous avons deux châteaux d'eau qui ont été construits depuis l'avènement de Macky Sall au pouvoir, l'un à Ndiemane et l'autre à Ndondol.

Mais il reste encore des problèmes d'eau. C'est la raison pour laquelle nous demandons un nouveau château d'eau entre Ngueme Issa et Mboboye pour mettre fin aux difficultés d'eau qu'on rencontre dans cette partie de la commune de Bambey. Nous souhaitons que le quinquennat soit l'occasion de réaliser nos attentes ».