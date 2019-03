Cote d'Ivoire: Koné Largaton - Le parti est "au Rhdp pour dire à ceux qui parlent de match retour que la guerre est terminée"

Koné Largaton, cadre du nouveau parti politique Concorde de l'ex-ministre des Affaires étrangères, Alcide Djédjé, a soutenu le 17 mars 2019, à Blouzou (Gagnoa), que sa formation est « au Rhdp pour dire à ceux qui parlent de match retour que la guerre est terminée ».

C'était à l'occasion de la cérémonie de présentation de Concorde aux populations du canton Nekedi, à Bayota.

« Faisons attention à nos propos et à ce que nous disons. Fuyons les ressentiments et les propos haineux qui ne reposent sur aucune logique et engageons-nous avec le Rhdp pour construire l'arche de la paix, du développement et du salut de la Côte d'Ivoire nouvelle », a-t-il insisté.

M. Largaton a expliqué qu'après tout ce que « nous avions subi et traversé, nous avions peut être des raisons de rester dans la haine et la médisance. Mais pour notre propre salut et celui des autres, nous avons tourné la page. Faites comme nous».

« Pendant que certains quittent le Président Ouattara nous nous mettons avec lui. Il est l'homme pour qui l'on doit se mobiliser», a-t-il dit.