Afrique: Forum international Afrique développement - Pari tenu

Pour la 6e édition, on a assisté à près de 2000 rencontres B to B, mais aussi à la signature de nombreuses conventions, à ce rendez-vous auquel le Cameroun a pris part.

Plusieurs partenariats signés et conventions négociées. C'est avec un sentiment du devoir accompli que les milliers d'opérateurs économiques et membres de gouvernements issus de 34 pays se sont séparés vendredi dernier à Casablanca au Maroc. C'était à l'occasion de la 6e édition du Forum international Afrique développent (Fiad) tenu du 14 au 15 mars 2019.

Une rencontre initiée par le Fonds d'investissement panafricain Al Mada, actionnaire de référence du groupe Attijariwafa Bank, et placée sous la présidence du chef d'Etat Sierra léonais, Julius Maada Bio. « La haute teneur des débats et la richesse des rencontres effectuées dans le cadre des B to B augurent des concrétisations importantes en termes d'échanges et d'investissements intra-africains. Le nombre de rendez-vous B to B a dépassé toutes nos attentes », s'est réjoui Mohamed El Kettani, président directeur général du Groupe Attijariwafa Bank.

Un avis partagé par les opérateurs économiques présents. « On se rend compte que les problèmes des entrepreneurs sont les mêmes partout et les plateformes comme celles-ci ont toute leur raison d'être car on en sort forcément mieux outillé », a relevé Protais Ayangma, président de l'Ecam. Du côté du Marché de l'investissement, les stands des huit pays à l'honneur n'ont pas désempli. Les représentants de ces pays ont présenté leurs plans nationaux de développement et projets d'investissements phares.

A travers cet évènement, la Scb Cameroun a permis à sa clientèle de faire des rencontres dans la perspective de monter des conventions, de développer leurs compétences et leurs opportunités d'affaires. « Il est clair que quand on veut monter de grands groupes internationaux, on commence par maî triser son propre marché. Après cette étape, il faut penser à se développer à l'international. Ici, c'est vraiment l'occasion de faire des échanges et permettre une meilleure inclusion au niveau de l'Afrique », a déclaré Mohamed Serouis, secrétaire général de la Scb Cameroun.

L'adhésion au Club Afrique développement donne également droit à un certains nombres d'avantages. En marge de la cérémonie de clôture, le Groupe Al Mada a primé des jeunes entrepreneurs qui se sont démarqués à travers leurs solutions novatrices portées sur l'Afrique, ainsi que les entreprises qui promeuvent la coopération Sud-Sud.