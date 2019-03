Cameroun: Plan triennal spécial jeunes - 1800 formations professionnelles disponibles

Les postulants ont jusqu'au 1er avril pour déposer leurs dossiers dans les centres multifonctionnels de leurs arrondissements.

1800 bourses de formation professionnelle sont offertes aux jeunes âgés de 15 à 35 ans au ministère de la Jeunesse et de l'Education civique (Minjec). Cette offre entre dans le cadre du Plan triennal « Spécial jeunes », un programme qui vise la facilitation et l'accélération de l'insertion économique de la jeunesse, prescrit le 10 février 2016 par le chef de l'Etat. Le 15 mars dernier, Mounouna Foutsou, le chef de ce département ministériel a rendu public un communiqué qui présente ses contours.

Ces formations professionnelles sont organisées en collaboration avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle (Minefop) qui mettra à disposition les Centres de formation professionnelle des arts et métiers (CFPAM) et leurs enseignants. Concrètement, il s'agit de 620 bourses pour la formation en informatique dans les spécialités secrétariat bureautique, secrétariat de direction, maintenance informatique et réseau, création de site web et programmation des applications. 280 places de formation aux métiers de gestion dans les options management, montage et gestion des projets, comptabilité et gestion des entreprises.

Pour le domaine de l'audiovisuel, 500 places de formation sont disponibles dans les spécialités infographie multimédia, montage vidéo, réalisateur TV, graphisme de production. 400 formations dans le domaine de la beauté en esthétique, coiffure et cosmétique. Le niveau CEP est requis pour les formations aux métiers de la beauté, pour le reste c'est à partir du BEPC. Les postulants ont jusqu'au 1er avril prochain pour déposer leurs dossiers dans les différents centres multi fonctionnels de promotion des jeunes (Cmpj) situés dans les arrondissements. La durée des formations varie entre six et douze mois avec des stages à l'appui.

L'offre de formation professionnelle est réservée aux jeunes inscrits sur la plateforme de l'Observatoire national de la jeunesse (Onj). Le communiqué indique que les bourses couvrent tous les frais de formation dans les différentes filières. Les postulants devront juste débourser la somme de 25.000F pour l'étude des dossiers et 5.000 F pour l'uniforme. Job Tatkeu, responsable de ladite formation, invite les jeunes qui désirent s'inscrire à l'Onj à se rendre à la Coordination de l'Observatoire national de la jeunesse de leur arrondissement munis de leur pièce nationale d'identité.