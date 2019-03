Cote d'Ivoire: Gagnoa - Un responsable local du FPI rejoint le RHDP

Zokora Simplice, nommé récemment coordinateur des activités de la tendance du Front populaire ivoirien (Fpi) "Gbagbo Ou Rien" dans les villages de Zahibohio, Solokou et Blouzon a rejoint le 17 mars 2019, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp). Et ce, à travers le parti Concorde de l'ex-ministre des Affaires étrangères, Alcide Djédjé.

C'était à l'occasion de la cérémonie de présentation du parti politique Concorde aux populations du canton Nekedi, à Bayota.

La rencontre avait aussi pour objet la réconciliation entre les cadres de cette localité. Elle s'est déroulée précisément à Blouzon, village natal de la défunte mère du président Laurent Gbagbo.

« Je suis venu vous le présenter officiellement et vous dire désormais que le parti politique Concorde existe. Il est au Rhdp et c'est à nous de le soutenir.

Je profite de cette occasion pour dire à mes parents que ni moi ni quelqu'un d'autre ne pourra empêcher les activités de Concorde et du Rhdp dans la région», a indiqué M. Zokora Simplice. Avant de souligner qu'il n'y avait plus de « nuage » entre lui et M. Alcide Djédjé.

Selon M. Zokora, c'est grâce à M. Alcide Djédjé que ses brouilles avec ses amitiés au sommet de l'Etat sont en train d'être réglées au plus haut niveau.

« Je profite également pour dire un grand merci au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly car, si je vis, c'est grâce à lui. Il m'a fait soigner à la Pisam quand j'ai fait ma crise d'AVC », a-t-il révélé.