Burkina Faso: Coopération - Les Etats-Unis réaffirment leur soutien au peuple burkinabè

Cheryl Anderson, administratrice adjointe du bureau pour l'Afrique de l'USAID était à la tête de la délégation conduite par Andrew Young. « Nous avons eu une formidable opportunité de donner et d'apporter l'appui du peuple américain au Premier ministre dès le début de son mandat. Une équipe de l'USAID venue de Washington a partagé nos perspectives et apprécié celles du Premier ministre sur des grandes questions ».

Il s'agissait selon lui, des questions du développement dans le domaine de la sécurité, de l'énergie et de la santé.

« Nous avons abordé des questions qui concernent le Burkina Faso en ce moment. Nous avons parlé des prochaines étapes avancées au niveau du MCC (Millenium Challenge Corporation) qui apporte un autre appui au peuple Burkinabè qui s'appelle " Power africa" C'est un projet qui consiste à travailler avec le peuple burkinabè pour augmenter la capacité dans le domaine de l'énergie.

Nous avons aussi abordé les questions de la santé. Vous savez que les collègues de l'USAID sont un appui important pour soutenir les braves membres du ministère de la santé et le peuple burkinabè contre les difficultés dans le domaine de la santé .Nous avons parlé de beaucoup de domaines parce que les liens entre le peuple américain et celui burkinabè sont larges, vraiment profonds et producteurs » a ajouté l'ambassadeur.

L'occasion a aussi été de féliciter le Premier ministre pour la réussite de l'exercice militaire multinational Flintlock. Cet exercice qui était " le plus grand" de ce genre sur tout le continent africain, selon le diplomate a permis de renforcer les capacités opérationnelles dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent d'environ 2 000 militaires venus de 31 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique.